Tekken 8 manda K.O. i cheater: la nuova patch è in arrivo

Tekken 8 è quasi pronto per uno dei suoi primi aggiornamenti più importanti: Bandai Namco ha annunciato che nella mattinata di domani 29 febbraio sarà ufficialmente disponibile la patch 1.02.01, con alcune novità molto interessanti.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato di aver già implementato le prime misure contro gli imbroglioni, come promesso nel corso di una diretta streaming: non appena l'aggiornamento sarà disponibile, tutti i cheater già segnalati e identificati dal team subiranno conseguenze.

Questo primo approccio sembra voler fungere più che altro come classico "colpo d'avvertimento": dopo la patch, tutti gli imbroglioni saranno rimossi dalla Leaderboard della modalità classificata di Tekken 8 (lo trovate su Amazon) ma potranno ancora continuare a giocare online.

Tuttavia, dovranno ripartire dal rank Beginner, con tutti i progressi conseguiti fino a questo momento che saranno ufficialmente resettati: non è chiaro al momento se la decisione riguarderà anche i "ragequitter", ovvero coloro che si disconnettono poco prima della fine di un incontro, ma è probabile che siano inclusi in questa categoria.

Katsuhiro Harada aveva infatti annunciato di essere in possesso di un enorme file Excel con nomi di tantissimi imbroglioni e plugger da bannare, anche se l'approccio finale della patch sembrerebbe essere stato più morbido del previsto.

Tra le novità in arrivo in questa nuova patch segnaliamo anche il Negozio Tekken, che includerà sia contenuti gratuiti che a pagamento per i nostri avatar e combattenti giocabili. Tutti elementi cosmetici ovviamente e nulla che possa essere pay-to-win, ma che aveva già destato non poche preoccupazioni in seguito all'annuncio.

Sembra che in questo nuovo shop in-game saranno disponibili anche elementi cosmetici frutto di una collaborazione con il brand UT: saranno oggetti gratuiti disponibili sia per lottatori che per gli avatar.

L'aggiornamento serve anche a sistemare alcuni comportamenti imprevisti dei personaggi e del gioco, ma i bilanciamenti sembrano aver colpito solo pochi lottatori: potete scoprire tutte le novità al seguente indirizzo.

La patch 1.02.01 di Tekken 8 sarà disponibile per il download a partire dalle 03.00 italiane del 29 febbraio: è prevista anche una manutenzione dei server dalle ore 02.30 fino alle 0re 09.00, durante le quali non sarà possibile accedere ai servizi online.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'ultimo picchiaduro di Bandai Namco ha raggiunto un grandissimo traguardo: il publisher ha confermato di aver venduto oltre 2 milioni di copie in appena un mese.