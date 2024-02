Tekken 8, arriva il "Tekken Shop" con microtransazioni: i fan sono preoccupati

Nelle scorse ore, i fan che hanno avviato la loro copia di Tekken 8 si sono trovati di fronte a un messaggio a sorpresa: gli sviluppatori hanno confermato che nelle prossime giornate i server del gioco andranno in manutenzione per un nuovo update in arrivo.

Tuttavia, non saranno solo sistemate le proprietà di alcune mosse in quella che, presumibilmente, dovrebbe essere una patch di bilanciamento, ma sarà introdotto anche uno speciale "Tekken Shop" con tanto di microtransazioni.

Una mossa che ha colto di sorpresa la community, dato che il picchiaduro di Bandai Namco è uscito solo da circa due settimane (trovate la Launch Edition in sconto su Amazon) e che le uniche microtransazioni annunciate erano quelle relative ai personaggi DLC.

Gli sviluppatori hanno anche confermato che saranno effettivamente implementati contenuti acquistabili con soldi veri: anche l'ESRB ha modificato la propria classificazione per sottolineare l'inclusione di contenuti acquistabili in-game.

Molti fan sospettano che questi contenuti aggiuntivi riguarderanno costumi e accessori da equipaggiare nell'apposita personalizzazione dei personaggi, decisamente più limitata rispetto a quanto visto nei precedenti episodi: la comprensibile paura dei fan è, di conseguenza, che i contenuti migliori possano essere disponibili solo a pagamento.

Molti utenti non hanno inoltre gradito quella che è sembrata una mossa strategica, dato che lo shop è stato svelato solo dopo che il titolo ha già venduto 2 milioni di copie e ottenuto ottime recensioni — inclusa ovviamente la nostra.

Allo stesso tempo, ovviamente non la pensano tutti allo stesso modo in una community spaccata in due: alcuni fan invitano alla calma e ad aspettare di capire come sarà davvero strutturato lo shop, nell'augurio che i prezzi non siano esagerati — qualcuno ha detto costumi di Street Fighter 6? — o che magari si possano acquistare anche con la valuta in-game.

Dato che Bandai Namco non ha svelato alcuna ulteriore novità sullo shop di Tekken 8, il resto delle discussioni si basa esclusivamente su speculazioni, ma è facile comprendere come mai la community sia così preoccupata.

Da parte nostra, non possiamo che invitarvi alla calma e ad attendere ulteriori informazioni prima di decidere se "tirare i forconi" oppure no: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.