Tekken 8 ha già raggiunto un altro traguardo straordinario

Tekken 8 è uscito solo da qualche settimana, ma a quanto pare è nuovamente tempo di parlare di un traguardo niente male raggiunto dal titolo Bandai Namco.

Il nuovo picchiaduro, ha infatti convinto tutti, sia critica che pubblico.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato perché è un beat 'em up a incontri da non perdere, e che «prende tutto quanto di buono fatto in passato e lo migliora sotto ogni aspetto».

Ora, come riportato anche da Gematsu, Tekken 8 ha venduto oltre un milione di unità in tutto il mondo nel suo primo giorno di uscita, ma ha ora superato le due milioni di unità nel primo mese.

La notizia viene dalla stessa Bandai Namco: il traguardo delle due milioni di copie nel primo mese supera di gran lunga le vendite del predecessore di Tekken 8, ossia Tekken 7.

Questi infatti aveva registrato il record di vendite totali della serie con oltre 11,8 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Staremo a vedere che numeri toccherà a fine corsa l'ottavo capitolo, sebbene la strada da fare sia ancora molto lunga.

Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che Tekken 8 è stato lanciato per PlayStation 5, Xbox Series e PC via Steam il 26 gennaio (ossia un mese esatto fa).

Restando in argomento, Bandai Namco ha detto basta agli imbroglioni e a chi si disconnette prima della fine di un incontro: stanno infatti per arrivare i primi ban, anche permanenti.

Ma non solo: un datamine ha svelato due nuove cutscene di Tekken 8 mai utilizzate e senza audio: è in arrivo un'espansione della storia?

Infine, un modder ha ideato una configurazione di Tekken 8 che consente di ottenere una grafica ancora più bella rispetto alle impostazioni ultra del gioco.