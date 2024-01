Tekken 8, il nuovo trailer svela il primo personaggio DLC

I reveal di Tekken 8 non sono ancora finiti: in vista dell'imminente lancio del nuovo picchiaduro next-gen, Bandai Namco ha infatti svelato quale sarà il primo personaggio aggiuntivo scaricabile.

Poche ore dopo aver svelato il gameplay di Zafina, gli sviluppatori hanno infatti deciso di pubblicare online un nuovo trailer speciale, dando ai giocatori l'opportunità di scoprire il filmato iniziale di Tekken 8 (potete prenotarlo su Amazon).

Un video spettacolare che dovrebbe emozionare tutti i fan storici della serie, ma che si è concluso con una piccola sorpresa: Eddy Gordo sarà il primo personaggio aggiuntivo del Season Pass.

Il celebre maestro della Capoeira non aveva mai mancato un appuntamento con la serie fin dal suo esordio in Tekken 3, dunque molti fan erano rimasti sorpresi dalla sua assenza nel roster iniziale dell'ultimo capitolo.

Il trailer si conclude però con un primo sguardo al personaggio, che adesso presenta un nuovo taglio di capelli — magari non eccessivo come quello di Paul, ma comunque una novità per il personaggio — e alcune clip che mostrano la motion capture del personaggio, confermando la volontà di rendere realistico uno dei personaggi più amati della serie.

Al momento non è stata annunciata la data d'uscita ufficiale, ma Bandai Namco ha svelato che Eddy sarà disponibile durante la primavera. Sembra poi che siano previsti altri 3 personaggi, uno per ogni stagione, come parte del primo Season Pass.

Ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più su quali saranno i nuovi combattenti: sarà interessante scoprire se ci saranno altri storici ritorni da Tekken 3, considerando che ormai sembrano essere rimasti indietro solo pochi personaggi.

Chiaramente tra questi non sembra essere previsto Heihachi: gli sviluppatori hanno chiarito che il suo destino dovrebbe essere definitivo, almeno per questa volta.

Ricordiamo che in attesa del lancio previsto per il 26 gennaio, potete già ingannare l'attesa con una demo gratuita scaricabile.