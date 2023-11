Tekken 8, Leo fa il suo grande ritorno nel nuovo trailer

Tekken 8 si avvicina a passo spedito e Bandai Namco sta togliendo il velo a tutto il roster con cadenza regolare, ed oggi tocca a Leo Kliesen.

Sebbene il roster completo di Tekken 8 sia stato rivelato (e lo potete recuperare qui), mancano ancora dei personaggi all'appello che non hanno ricevuto un trailer di gameplay dedicato.

Leo Kliesen era stato precedentemente confermato per Tekken 8 nel trailer della Gamescom 2023, insieme a Dragunov, Shaheen, Steve e Yoshimitsu. In attesa che arrivino anche gli altri trailer a completare la lista, Bandai Namco ha puntato i riflettori su Leo con il nuovo gameplay:

Nel trailer vediamo Leo affrontare Jin Kazama e Azucena, con la sua Rage Art che lo vede dondolarsi su un rampino.

Leo è apparso per la prima volta in Tekken 6 come esploratore in cerca di risposte per la morte di sua madre. Apparentemente ha una connessione con Azucena, poiché il trailer presenta i due impegnati in un'introduzione speciale.

Il personaggio sembra innestarsi bene nello stile che Bandai Namco ha infuso in Tekken 8, che abbiamo provato di recente prima della release definitiva, risultando sia fedele alle dinamiche classiche che rinnovato in alcuni aspetti.

Nel nostro resoconto del picchiaduro, che potete trovare a questo indirizzo, vi avevamo detto che «questi primi test di Tekken 8 mostrano un picchiaduro fedele alle proprie radici, ma che punta a cambiare il ritmo dei match rendendoli più aggressivi e spettacolari grazie all’introduzione dell’Heat System.».

Se volete prepararvi al lancio del picchiaduro di Bandai Namco che avverrà il 26 gennaio 2024, potete trovare trovare Tekken 8 nelle sue migliori edizioni anche su Amazon al miglior prezzo.

E, se volete giocare su PC, fate attenzione ai requisiti minimi e raccomandato di Tekken 8 perché nascondono delle sorprese: le potete scoprire a questo indirizzo.