Tekken 8, le funzioni dannose per gli utenti saranno rimosse

Tekken 8 sta per arrivare e, poco prima del lancio, Bandai Namco ha deciso di rimuovere quelle funzioni di accessibilità che stavano dando molti problemi ad alcuni utenti.

L'accessibilità nei videogiochi è un tema sempre più importante per cui gli sviluppatori si applicano con dedizione e, come tanti altri, anche Tekken 8 avrà tra gli altri strumenti il filtro per daltonici.

Come accade in moltissimi videogiochi, il filtro permette a chi ha questa particolare condizione della vista di vedere il gioco in maniera ottimale, nonostante una visualizzazione dei colori differente. In questo modo tutti possono giocare a Tekken 8 (lo potete preordinare su Amazon) alla stessa maniera, una cosa che ogni sviluppatore spera per il proprio titolo.

Ve ne avevamo parlato su queste pagine qualche settimana fa, mostrando anche il suo funzionamento che vi riproponiamo qui sotto in una clip estratta dal web:

L'iniziativa di Bandai Namco è lodevole perché consente a tutti di potersi godere Tekken 8 nel migliore dei modi. Purtroppo, alla realtà dei fatti, sembra che non sia così.

Molti giocatori daltonici e con disturbi della vista, nonché esperti in maniera e di accessibilità, avevano fatto notare che i filtri erano al contrario dannosi, perché producevano vertici ed emicranie nei soggetti che avrebbero dovuto trarre vantaggio dagli strumenti.

Così, come riporta IGN US, il director Katsuhiro Harada ha comunicato che i filtri verranno rimossi nella versione di Tekken 8 che vedremo al lancio.

Harada ha spiegato di recente che le funzionalità di accessibilità sono state modificate molto, per rispondere alle preoccupazioni emerse dopo le dimostrazioni:

«Molte persone hanno parlato delle funzionalità di accessibilità nella demo di Tekken 8. In realtà, era solo un lavoro in corso, quindi l'abbiamo modificato un bel po' per cercare di affrontare alcuni dei problemi e assicurarsi che funzioni meglio per una più ampia varietà di persone.»

Ora vedremo se il risultato finale sarà all'altezza delle aspettative quando Tekken 8 sarà disponibile, ovvero dal 26 gennaio 2024.

Nel frattempo Bandai Namco si prepara al lancio, mostrando il gameplay di Lee Chaolan e il peso del gioco definitivo in GB.