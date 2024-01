Tekken 8, l'elegante Lee Chaolan torna a combattere

In vista del lancio ufficiale sempre più vicino di Tekken 8, Bandai Namco continua lentamente a dedicare trailer a ogni combattente presente nel roster al lancio, concentrandosi questa volta su uno dei suoi personaggi storici.

L'ultimo video gameplay è infatti dedicato a Lee Chaolan, l'elegante figlio adottivo di Heihachi Mishima che ha fatto il suo esordio nel primo capitolo di Tekken tornando in ogni gioco successivo, a eccezione del terzo episodio.

Il suo ritorno in Tekken 8 (potete prenotarlo su Amazon) ci mostra un Lee maggiormente attrezzato per il combattimento, ma che non ha comunque intenzione di rinunciare alle sue mosse agili ed eleganti, pronto a rappresentare ancora una volta una minaccia per gli avversari.

La sua Rage Art vi metterà in guardia anche da una speciale granata Combot, pronta ad esplodervi in faccia se non starete attenti alle sue mosse:

Un trailer "meraviglioso", per restare in tema con il personaggio, che farà certamente felici i fan storici di Lee Chaolan: ancora una volta sembra infatti che Bandai Namco sia riuscita a rendere giustizia ai suoi combattenti più amati, trovando la giusta strada per farli evolvere.

Ricordiamo che l'uscita ufficiale di Tekken 8 è prevista il 26 gennaio 2024, mentre stando alle prime indiscrezioni il pre-load digitale dovrebbe arrivare dal 24 gennaio per chiunque abbia prenotato il gioco in digitale.

Inoltre, sempre stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere stato svelato anche il peso ufficiale su console e PC: le dimensioni di Tekken 8 supererebbero i 90GB.

Prime di Lee Chaolan, l'ultima combattente ufficiale svelato con un trailer dedicato è stata Zafina, pronta a scatenare Azazel in un mix di velocità e brutalità.

Ricordiamo anche che Bandai Namco ha già svelato l'opening movie del gioco, confermando anche quale sarà il primo personaggio DLC del Season Pass: un altro grande ritorno, questa volta da Tekken 3.