Tekken 8, il filtro per daltonici causa vertigini ed emicranie

L'accessibilità nei videogiochi è un tema sempre più importante per cui gli sviluppatori si applicano con dedizione e, come tanti altri, anche Tekken 8 avrà tra gli altri strumenti il filtro per daltonici.

Come accade in moltissimi videogiochi, il filtro permette a chi ha questa particolare condizione della vista di vedere il gioco in maniera ottimale, nonostante una visualizzazione dei colori differente. In questo modo tutti possono giocare a Tekken 8 (lo potete preordinare su Amazon) alla stessa maniera, una cosa che ogni sviluppatore spera per il proprio titolo.

Tuttavia, stando ad alcuni report da parte di giocatori daltonici online, il filtro dedicato per Tekken 8 non sta funzionando come dovrebbe.

Come riporta IGN US, è stata diffusa su X una clip che mostra il gioco in azione con il filtro attivato. La trovate qui sotto:

Il video mostra una corrispondenza con lo sfondo stilizzato come fosse quasi un fumetto non colorato. Il combattente a sinistra è definito da linee nere verticali che si muovono costantemente, e il suo avversario a destra è definito da linee nere orizzontali che seguono il movimento del giocatore.

Questo non è l'unico modo in cui Tekken 8 gestisce il daltonismo perché, come potete vedere nel post originale, ci sono tantissime altre opzioni per i daltonici.

Tuttavia, i membri della community affetti da questa patologia hanno commentato esprimendo il proprio disagio, e spiegando i problemi riscontrati dall'applicazione di questo tipo di filtri.

Il responsabile dell'accessibilità del gioco presso Electronic Arts, Morgan Baker, ha detto:

«Per favore, smettila di taggarmi nei filtri a strisce "daltonici" di Tekken 8. Mi ha già provocato un’emicrania da aura e non posso permettermi di averne un’altra in questo momento, o peggio. Grazie a tutti.»

Il consulente e difensore dell'accessibilità Ian Hamilton ha fatto eco alla dichiarazione di Baker, incoraggiando altri utenti a smettere di condividere il video per evitare di danneggiare gli altri. Inoltre, Hamilton ha spiegato perché questo video può causare problemi ai daltonici:

«Se hai l'acromatopsia allora sei sensibile alla luminosità e al contrasto. I filtri non rappresentano il modo di affrontare il daltonismo in generale, anche gli altri filtri hanno problemi, ad esempio quello della tritanopia ha cambiato tutto in verde e viola e non è utile per la tritanopia.»

A questi commenti hanno fatto eco tanti altri videogiocatori, esperti e responsabili di ricerca e sviluppo sul daltonismo, e in ognuno di questi casi viene spiegato come questo tipo di filtri porti ad emicranie e vertigini.

La questione ha smosso anche il director di Tekken 8, Katsuhiro Harada, che sempre sui social ha spiegato di aver ricevuto dei feedback positivi sull'uso di queste impostazioni e che, secondo lui, «alcune persone, anche se molto poche, hanno frainteso le opzioni di accessibilità che stiamo provando, o hanno solo visto il video senza effettivamente provandoli nella demo.»

La speranza è che il team di sviluppo possa riuscire ad aggiustare questi filtri, se davvero provocano problemi così diffusi, prima dell'uscita di Tekken 8 prevista per il 26 gennaio 2024 su tutte le piattaforme.

Nel frattempo si è fatto vedere anche Kuma, con il suo classico trailer di gameplay, che potete trovare qui.