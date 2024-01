Tekken 8 intanto si è preso anche il cielo di Londra

Abbiamo visto pubblicità sopra le righe di qualsiasi tipo, legate al mondo dei videogiochi. Qualcuno ricorderà quella spaventosa di Resident Evil (la serie Netflix, in effetti spaventosa anche lei), o quella di Red XIII che balzava fuori dal cartellone (ma solo apparentemente!) per il lancio di Final Fantasy VII Remake in Giappone. Ecco, quella di Tekken 8 che arriva da Londra potrebbe averle appena battute.

Come segnalato dal giornalista Jez Corden di Windows Central su Twitter, infatti, il lancio del picchiaduro di Bandai Namco è stato promosso con una coreografia di droni sopra il Tower Bridge della capitale britannica: ecco che così Jin Kazama e Kazuya Mishima si colpiscono con un pugno contemporaneo nei cieli di Londra, prima che i droni luminosi compongano il nome del gioco, segnalandone la disponibilità nei negozi.

Il video sta ovviamente incuriosendo molti appassionati e facendo il giro del web, ma c'è anche qualche polemica: alcuni, infatti, sono abbastanza inquietati all'idea che perfino il cielo – se queste pratiche diventassero quotidiane – possa finire per essere considerato un grosso cartellone pubblicitario.

«Il marketing per Tekken 8 a Londra ci sta dando dentro, WOAH!» è stato il commento di Jez Corden sul suo profilo.

Non è la prima volta che, in questi ultimissimi mesi, vediamo delle pubblicità particolarmente appariscenti: ricorderete sicuramente anche il caso della Sphere di Las Vegas, che PlayStation e Xbox si erano subito contese – e che di certo non passa inosservata.

Tekken 8 è disponibile dal 26 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La sua proposta ludica ha impressionato in positivo Silvio Mazzitelli – il nostro esperto di picchiaduro – che nella sua video recensione ha premiato il ritorno di Jin e Kazuya con una valutazione molto alta, definendo questo episodio il «miglior Tekken mai creato». E considerando quanto in alto l'asticella fosse stata posta dai precedenti capitoli, questo dice molto.