PlayStation e Xbox si sfidano a colpi di... Sphere di Las Vegas

Il nuovo trend del momento, per la pubblicità "esagerata", è senza dubbio rappresentato dalla Sphere di Las Vegas. Questa nuova struttura, decisamente moderna, è in realtà una location per eventi come concerti, ospitati all'interno di un corpo interamente sferico, che può ospitare 18.600 spettatori.

Se già il corpo dell'edificio attira l'attenzione per la sua forma, pensate che l'esterno è in realtà un display gigantesco, su cui possono venire proiettate immagini di ogni tipo. Immagini che possono essere anche pubblicitarie e, secondo le indiscrezioni, le aziende stanno pagando circa $450.000 per vedere i loro spot proiettati sulla Sphere.

Potevano allora due giganti del gaming che guardano con desiderio al mercato occidentale lasciarsi sfuggire la cosa? Ovviamente no.

Così, nel corso della settimana Microsoft ha deciso di trasformare la Sphere in un gigantesco spot per Xbox, con tanto di logo sferico del brand che, titanico, spuntava nel bel mezzo di Las Vegas, come potete vedere di seguito su Twitter.

The views tonight at the TwitchCon Xbox Mixer featuring the Vegas Sphere #Starfield 🚀 🤩 pic.twitter.com/M41PRSks5T — Cami 🔙 @ TwitchCon (@CAMIF0RNIAA) October 20, 2023

La cosa curiosa è che, solo il giorno dopo, anche PlayStation ha deciso di fare lo stesso, per pubblicizzare così il lancio di Marvel's Spider-Man 2, avvenuto nelle scorse ore (lo trovate su Amazon).

Ecco che così, come vedete di seguito, il trailer promozionale con protagonisti Peter Parker e Miles Morales si è preso a sua volta la scena di Las Vegas – con la pubblicità dei videogiochi mai così pervasiva e appariscente, probabilmente.

Certo, non è la prima volta che le campagne di marketing tentano vie davvero curiose: per il precedente Spider-Man, ad esempio, ricorderete l'autobus salvato da Spidey mentre cadeva in un Naviglio a Milano, mentre in Italia Sony si è fatta notare anche per la statua di Aloy che ha accompagnato il lancio di Horizon: Forbidden West – diffondendo, peraltro, un messaggio importante, al di là della pura promozione del gioco di Guerrilla Games.

Vedremo in futuro quali altri videogiochi troveranno casa nella Sphere di Las Vegas. Per ora, di certo, l'idea di una grossa sfera che all'interno ospiti eventi e all'esterno sia un mega-monitor si sta rivelando un successo.