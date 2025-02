Tekken 8, Harada difende il redesign di Anna: «Esistono i vecchi giochi»

Anna Williams è stata annunciata nelle scorse ore come primo personaggio DLC della Stagione 2 di Tekken 8, ma non tutti i fan sono stati felici del suo reveal a sorpresa.

Nonostante la maggioranza dei giocatori abbia accolto positivamente il ritorno di Anna in Tekken 8 (trovate l'edizione Steelbook su Amazon), una piccolissima parte di utenti ha protestato per il suo nuovo look, che si distaccherebbe eccessivamente dalle sue passate rappresentazioni. ha espresso disappunto per il suo restyling,

Ma è stato un commento in particolare ad attirare l'attenzione di Katsuhiro Harada, che ha sfruttato l'occasione per commentare senza mezze misure la questione sul proprio profilo X (via Automaton West).

Secondo il game director, «il 98% dei fan ha accolto positivamente questo cambiamento», ma Harada è consapevole che non si può accontentare tutti e che ci saranno sempre persone restie ad accogliere novità.

«Capisco e comprendo che potrebbe non adattarsi al tuo gusto personale, ma se preferisci il precedente design, esistono i vecchi giochi. Non te li sto togliendo. Inoltre, ti definisci "fan di Anna", come se rappresentassi tutti i fan di Anna, ma dovresti esprimere la tua opinione come individuo. Minacci di andartene se non la facciamo tornare. Ti lamenti nel momento in cui la facciamo tornare. Chiedi che annulliamo i cambiamenti dopo che l'abbiamo completamente ridisegnata da zero, incluso il suo modello e la sua struttura. E se avessimo davvero annullato i cambiamenti, tu diresti semplicemente: "State riciclando!". In ogni caso, il modo in cui esprimi la tua opinione e il contenuto della tua argomentazione sono del tutto anticostruttivi, del tutto inutili e, soprattutto, irrispettosi nei confronti degli altri fan di Anna che la aspettano con ansia».

Per aggiungere un contesto alla risposta particolarmente piccata di Harada, c'è da dire che l'utente in questione aveva detto di sentirsi come se il team di sviluppo avesse programmato questo redesign come una sorta di vendetta personale nei confronti dei fan di Anna, che da tempo ne chiedevano il ritorno. Non ritengo sia necessario sottolineare quanto questo ragionamento sia folle.

In un commento successivo, Harada ha sottolineato che il team di sviluppo apprezza molto le opinioni positive dei giocatori, pur ammettendo di rispondere più spesso alle critiche negative per evitare che si diffonda disinformazione sul lavoro degli autori di Tekken 8.

Ricordiamo che, in contemporanea all'annuncio di Anna Williams, Bandai Namco ha confermato di aver venduto oltre 3 milioni di copie complessive per Tekken 8: un risultato che ha permesso di battere un record del precedente capitolo.