Tekken 8 ha finalmente introdotto la funzione più richiesta dai giocatori

Tekken 8 è piaciuto moltissimo alla community, ma non per questo i lottatori di tutto il mondo non hanno avuto delle richieste per Bandai Namco, tra cui la possibilità di fare rematch infiniti.

Per fortuna che, come riporta PC Gamer, Tekken 8 ha introdotto alcune novità interessanti per le partite online, come il formato al meglio delle 3 che, pur non essendo obbligatorio, incoraggia i giocatori a restare per più incontri, regalando un'atmosfera più vicina a un torneo reale.

Tuttavia, questa scelta ha avuto un costo: l'assenza dei deathmatch infiniti. Dall'uscita del gioco (che trovate su Amazon), non è stato possibile continuare a sfidare un avversario oltre il set iniziale. Se si trovava un avversario stimolante, bisognava sperare di incontrarlo di nuovo tramite matchmaking o cercare di aggiungerlo agli amici per partite private. Questo limite si estendeva persino a Tekken Ball, il minigioco ispirato alla pallavolo.

I rematch infiniti sono stati il sogno della community di Tekken 8, e Bandai Namco lo ha finalmente reso realtà.

Con una nuova patch pubblicata questa settimana, che include anche il bilanciamento di personaggi come Clive Rosfield, protagonista di Final Fantasy XVI che è entrato nel torneo del pugno di ferro, è stato aggiunto quanto segue: «Dopo un match online best-of-three, i giocatori possono effettuare un rematch direttamente dalla schermata dei risultati senza tornare alla schermata di standby del matchmaking.»

Questa novità si applica a modalità come quick match, group match e Tekken Ball, mentre la modalità classificata rimane vincolata al formato best of three. Questo compromesso sembra bilanciare le esigenze della community: da un lato, mantiene la struttura più rigorosa del ranked; dall'altro, offre agli utenti uno spazio per allenarsi e divertirsi in un contesto meno stressante.

Adesso non resta che attendere le altre novità che verranno inserite all'interno di Tekken 8, come altri personaggi che faranno seguito a Clive.