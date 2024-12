Tekken 8 potrebbe accogliere altri eroi di Final Fantasy, dopo l'esordio di Clive

Il combattente finale del primo season pass di Tekken 8 ha sorpreso ancora una volta gli appassionati, seppur abbia causato anche allo stesso tempo più di una discussione nelle community online.

Come ormai ben saprete, l'ultimo lottatore reso disponibile con il nuovo aggiornamento è allo stesso tempo il primo guest character del picchiaduro: ci riferiamo naturalmente a Clive Rosfield, protagonista di Final Fantasy XVI.

Una scelta che però alcuni fan non avevano preso affatto bene, perché temevano che Clive avesse "rubato il posto" ad altri potenziali personaggi della serie: tra i personaggi più richiesti dalla community troviamo ad esempio Tifa Lockhart, le cui abilità effettivamente si sposerebbero molto bene con il gameplay di Tekken 8 (lo trovate scontato su Amazon).

In una video intervista rilasciata alla redazione di IGN USA (via Twisted Voxel), gli autori di Tekken 8 hanno però voluto rassicurare tutti i fan, spiegando che non c'è nulla che possa impedire loro di aggiungere un secondo personaggio di Final Fantasy al roster.

Katsuhiro Harada ha aggiunto che potrebbe addirittura essere un bene se ci fosse un secondo personaggio proveniente da Final Fantasy nel roster, pur spiegando che ovviamente la decisione finale non spetta esclusivamente al team di Tekken.

Un chiarimento che però inevitabilmente riaccende le speranze dei fan di vedere, se non Tifa, un altro dei loro eroi o eroine preferiti dal franchise di casa Square Enix.

Per quanto riguarda invece la scelta di Clive Rosfield, comunque apprezzata da chi ha potuto provarlo per il profondo rispetto riservato al personaggio, gli autori sottolineano che la sua era una scelta perfetta per Tekken 8 grazie alla natura stessa di Final Fantasy XVI, titolo molto più votato all'azione e al combattimento rispetto ai precedenti episodi della serie.

Vedremo se effettivamente ci sarà spazio proprio per altri personaggi di terze parti nel corso della seconda stagione di Tekken 8, già confermata nelle scorse settimane.