Tekken 8 continua a mostrare facce conosciute, stavolta quella di Dragunov

Tekken 8 si avvicina a passo spedito e Bandai Namco sta togliendo il velo a tutto il roster con cadenza regolare, ed oggi tocca ad una vecchia e temibile conoscenza: Dragunov.

Sebbene il roster completo di Tekken 8 sia stato rivelato (e lo potete recuperare qui), non c'è stato ancora il reveal completo di ognuno di essi, tra cui quello del citato Dragunov.

Advertisement

Bandai Namco toglie questa spunta pubblicando il trailer di gameplay del personaggio, tra i preferiti dai fan che aspettavano finalmente di vederlo in azione.

Ecco il trailer che è stato recentemente diffuso da Bandai Namco:

Apparso in vari episodi della saga, tra cui Tekken 6 e 7 nonché negli spin-off come Tekken Tag Tournament 2, Tekken 3D e Tekken Revolution, Dragunov è un membro di un'unità operativa speciale d'élite nel mondo di Tekken, e il suo set di mosse lo riflette, con una varietà di pugni e calci ravvicinati invece di poteri speciali.

Come parte della sua storia, Dragunov è stato inviato al King of Iron Fist Tournament 5 per catturare informazioni per la Russia, ma non ci è riuscito. Da allora, è stato iscritto a vari tornei King of Iron Fist con missioni per abbattere gli avversari. Che é la cosa tipica che fa la stragrande maggioranza dei personaggi di Tekken, in effetti.

Dal trailer sembra che i giocatori che avevano Dragunov come main potranno trovare la stragrande maggioranza del suo potenziale offensivo, che potranno scatenare sugli avversari quando Tekken 8 arriverà sul mercato all'inizio del prossimo anno.

Se volete prepararvi al lancio del picchiaduro di Bandai Namco che avverrà il 26 gennaio 2024, potete trovare trovare Tekken 8 nelle sue migliori edizioni anche su Amazon al miglior prezzo.

E, se volete giocare su PC, fate attenzione ai requisiti minimi e raccomandato di Tekken 8 perché nascondono delle sorprese: le potete scoprire a questo indirizzo.