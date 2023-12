Street Fighter 6, i nuovi costumi costano prevedibilmente più del gioco stesso

Dopo mesi in cui i giocatori hanno dovuto vestire i proprio lottatori preferiti con solo due costumi, Street Fighter 6 si è aggiornato con il pacchetto Outfit 3 che comprende il terzo costume, appunto, per tutti i personaggi base del gioco.

Capcom ci ha abituato con il quinto capitolo a vedere cifre molto importanti per quanto riguarda i contenuti cosmetici e, anche stavolta, sembra non sia stata morigerata nell'offerta, anzi: per poter acquistare tutti i costumi dell'Outfit 3 dovrete spendere molto più di quanto serve per acquistare Street Fighter 6 in una delle edizioni più costose-

I costumi extra erano stati annunciati qualche giorno fa, con i primi dettagli su cosa i giocatori avrebbero potuto sbloccare a partire da oggi.

I 18 personaggi originali presenti al lancio di Street Fighter 6 si sono rifatti il look con dei nuovi outfit mentre, per quanto riguarda i personaggi DLC, i costumi del pacchetto Outfit 3 saranno rilasciato quando arriverà Akuma all'interno del gioco, personaggio già annunciato in precedenza come componente della prima ondata di contenuti aggiuntivi.

Ma quanto costano? Non poco.

Prima di tutto sono acquistabili unicamente con la valuta premium del gioco, ovvero i Fighter Coins. Un singolo costume costa 300 FC, che corrispondono a circa €6.

Per ottenere FC è possibile acquistare dei tagli da 250 FC e 610 FC, che costano rispettivamente €4,99 e €11,99. Se volete la collezione completa dei nuovi costumi di Street Fighter 6 vi serviranno nel complesso 5400 FC, perciò dovrete comprare una serie di tagli che vi poterà a spendere nel complesso €99,98 per poter avere i Fighter Coins necessari.

Inutile specificare che non è obbligatorio comprare tutti i costumi, ma allo stesso tempo è evidentemente scorretto creare un sistema così complicato anche solo per acquistarne un paio, magari quelli dei personaggi preferiti e/o che si usano maggiormente.

Ancora di più perché, se paragoniamo la spesa al costo di Street Fighter 6 Deluxe Edition su store come Amazon, è surreale che i contenuti aggiuntivi costino più delle edizioni di pregio dei videogiochi.

In un certo senso è stata confermata la paura che avevamo quando erano apparse le skin delle Tartarughe Ninja, tutt'altro che economiche, ma la speranza è che Capcom in futuro possa aggiustare il tiro verso il basso.