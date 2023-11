Tastiera gaming Corsair K55 ora a un SUPER PREZZO!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le promozioni attualmente in essere, vi segnaliamo soprattutto quella dedicata all'ottima tastiera gaming Corsair K55 che, pur essendo una soluzione a membrana, propone una grande qualità nell'esperienza di gioco e di digitazione.

Tastiera Corsair K55 RGB PRO XT, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera gaming Corsair K55 RGB PRO XT è un prodotto perfetto per tutti gli appassionati di videogiochi che cercano un dispositivo affidabile e versatile. È costruita per resistere alla polvere e ai liquidi – sappiamo tutti che capita di sgranocchiare sulla tastiera mentre si gioca, sì – e dà anche all'occhio la sua famosa parte, grazie alla retroilluminazione RGB dinamica, con dieci effetti personalizzabili.

Dotata di poggiapolsi rimovibile per il massimo del comfort, permette anche di programmare sei tasti macro con l'apposito software: è ideale per giocatori e anche per streamer, che vogliono affidarsi a una tastiera duratura e dall'ottima risposta.

Il poggiapolsi rimovibile è antiscivolo e morbido, ideale anche per le sessioni morbide, mentre tra le altre funzioni sono presenti anche il controllo del volume e della riproduzione multimediale: potrete mettere in pausa o avviare la musica o un video semplicemente con il tocco di un pulsante, sincronizzando anche le luci al vostro computer.

