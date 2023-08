Take-Two ha "ucciso" un contenuto della storia di GTA V

Alcune settimane fa un modder ha rilasciato una sorprendente espansione per GTA V incentrata sulla storia, usando anche l'intelligenza artificiale.

Il titolo Rockstar (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) ha avuto nel corso degli anni diversi contenuti dei fan.

Basti pensare che GTA V può girare adesso a una risoluzione di 8K con il ray tracing di ReShade, le nuvole 3D di QuantV e con la mod GTAV Real.

Il modder "Bloc" aveva rilasciato una sorprendente espansione fan made incentrata sulla storia di Grand Theft Auto V, chiamata Inworld Sentient Streets, ma a quanto pare Take-Two non è stata molto contenta della cosa.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, la mod per GTA V che presentava PNG dotati di intelligenza artificiale è stata "uccisa".

In questa espansione potevate assumerere il ruolo di un agente di polizia esperto e di successo all'interno del Los Santos Police Department (LSPD), scegliendo uno dei tre diversi partner, ognuno con le proprie caratteristiche.

Il modder dietro Inworld Sentient Streets, ha spiegato: «Per quanto riguarda la mod in sé, in questo momento la versione NexusMods è stata rimossa, tramite DMCA Takedown da Take-Two Interactive proprio oggi. Molto probabilmente sarà così anche per gta5mods, ma l'ho rimossa io stesso per evitare problemi legali».

Take-Two ha colpito anche gli account YouTube e Netlify di Bloc con un provvedimento di copyright. E, visto quanto accaduto con NexusMods, non sembra trattarsi di un errore automatico.

La cosa sorprende abbastanza, visto anche che di recente Rockstar ha acquisito i creatori di GTA RP, una "super mod" di GTA V che consente di giocare a server “role play” assieme ad altri giocatori.

