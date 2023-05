Tablet Lenovo Tab M10 Plus a meno di 180€! Risparmi il 28%

Siete alla ricerca di un nuovo tablet con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni? Oggi vi presentiamo una delle offerte più allettanti che potreste trovare online: il Lenovo Tab M10 Plus di seconda generazione è attualmente disponibile su Amazon con un imperdibile sconto del 28%.

Infatti, potete portarvi a casa il tablet Lenovo Tab M10 Plus, solitamente proposto a 249€, a soli 179€, con un risparmio reale di 70€. Si tratta di un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Il tablet Lenovo Tab M10 Plus combina prestazioni elevate con un design accattivante ed è dotato di uno schermo IPS FullHD da 10,3 pollici per un'esperienza visiva di alta qualità.

Il tablet Lenovo Tab M10 Plus è alimentato da un processore MediaTek Helio P22T, accompagnato da 4 GB di RAM a 64 GB di storage interno. Dal punto di vista del design, il tablet Lenovo Tab M10 Plus offre un profilo sottile di soli 81,5 mm e pesa 460 grammi, rendendolo comodo da tenere in mano.

In termini di funzionalità, il tablet Lenovo Tab M10 Plus offre prestazioni che durano tutto il giorno grazie alla sua batteria da 5000mAh. È inoltre dotato di due altoparlanti laterali con Dolby Atmos per un audio coinvolgente.

