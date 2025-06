Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale, Nintendo ha condiviso i primi dati di vendita relativi a Switch 2, nuova console che ha appena superato il suo primo fine settimana dal lancio.

Ebbene, sembra che per la casa di Kyoto si possa parlare ancora una volta di un grande successo: Switch 2 è stata infatti la console Nintendo ad aver venduto più unità in assoluto nei suoi primi 4 giorni dal lancio.

Nello specifico, la grande N spiega che sono state piazzate ben 3.5 milioni di Nintendo Switch 2 in tutto il mondo, sottolineando che nessun'altra console prodotta dalla compagnia era riuscita a vendere così tanto e in così poco tempo.

Nintendo spiega che questi dati di vendita prendono in analisi tutte le versioni della console: sia il modello "liscio" che il bundle con Mario Kart World incluso (lo trovate in versione fisica su Amazon), ma anche i modelli esclusivi region-locked disponibili in Giappone, che ha il vantaggio di essere molto più economica.

Già nelle scorse ore avevamo avuto la sensazione che fossimo di fronte a un enorme successo: i primi dati ufficiali del Regno Unito avevano confermato che si trattava della console Nintendo più venduta di sempre al debutto sul territorio inglese, pur essendo ancora ben distante dai suoi concorrenti.

Al momento non abbiamo ulteriori dati per ogni singolo territorio, ma considerando che sta già diventando difficile trovare Nintendo Switch 2 su diversi rivenditori online, è plausibile immaginare che la console abbia avuto un grande successo anche in Italia.

Se anche voi avete deciso di acquistare la nuova console, colgo l'occasione per segnalarvi alcune impostazioni "nascoste" che potrebbe valere la pena di modificare per sfruttare al meglio la vostra Switch 2.

E restando in tema di annunci, nelle scorse ore Nintendo ha svelato a sorpresa il primo spin-off di Splatoon: sarà disponibile esclusivamente su Switch 2.