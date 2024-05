Switch 2 sarà a 4K e 60 FPS? Parla Digital Foundry

Nintendo Switch 2 potrebbe essere in grado di offrire una risoluzione di soli 4K e un gameplay a 30 fotogrammi al secondo con NVIDIA DLSS, anche se è improbabile che sarà così, visto che si tratterebbe di un uso "improprio” dell'upscaler.

La console non sarà un nuovo modello come Switch OLED (la trovate su Amazon), bensì un successore delle piattaforme ibride attualmente in commercio.

La nuova console sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale, quindi ci sarà tempo per parlarne.

Ora, dopo le presunte capacità grafiche di Switch 2, è tempo di scoprire qualcosa lato risoluzione e fotogrammi al secondo.

Gli esperti di tecnologia di Digital Foundry hanno discusso se la prossima console Nintendo potrebbe essere in grado di offrire un gameplay a 4K e 60 FPS con NVIDIA DLSS in un nuovo video.

L'opinione comune è che non sarà in grado di farlo per alcuni motivi: anzitutto l'upscaling alla risoluzione 4K è più costoso di quello alle risoluzioni 1080p e 1440p, lasciando fuori dai giochi i 60 FPS.

Dato che Nintendo cerca di raggiungere i 60 FPS nella maggior parte dei suoi giochi, è improbabile che scelga i 30 FPS per ottenere l'upscaling di NVIDIA DLSS alla risoluzione 4K.

Il fatto che 4K e 60 FPS non siano riproducibili su Nintendo Switch 2 è stato evidenziato anche in un test precedente in cui Digital Foundry ha cercato di replicare il chip T239 che alimenterà la console.

In questo test, l'upscaling da 720p a 4K con DLSS Ultra Performance in Death Stranding ha aggiunto 18,3 millisecondi al frametime rispetto alla risoluzione nativa, il che non consente di ottenere un'esperienza a 60 FPS.

L'upscaling a 1440p, invece, sembra molto più fattibile, in quanto ha aggiunto solo 7,7 millisecondi rispetto alla risoluzione nativa di 720p. Pertanto, il 4K a 30 FPS potrebbe essere fattibile, ma sarebbe un uso improprio dell'upscaler.

Un costo fisso così elevato per la GPU sarebbe inoltre difficile da aggirare per gli sviluppatori e limiterebbe notevolmente i risultati che potrebbero ottenere con la console.

Al momento non c'è niente di certo, anche perché il Nintendo Direct di giugno non mostrerà la potenza della nuova console.

Di recente, Android Authority ha raccolto le fughe di notizie relative alle presunte specifiche tecniche principali di Switch 2.