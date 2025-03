Switch 2 potrebbe migliorare la grafica in portabilità

Pare che Nintendo Switch 2 potrebbe avere una soluzione molto interessante per garantire qualità dell'immagine superiori rispetto alla prima console, anche quando gli utenti decideranno di utilizzarla in modalità portatile.

Prima del reveal ufficiale della console, molte voci di corridoio suggerivano l'implementanzione di un upscaling IA per le immagini, come già accade ad esempio per il DLSS di Nvdia o FSR di AMD.

Una piccola conferma di questa ipotesi sembrerebbe essere arrivata proprio dalla stessa Nintendo: come segnalato da Game Rant, la casa di Kyoto ha infatti registrato proprio lo scorso 13 marzo un nuovo brevetto che spiega come funzionerebbe l'upscaling delle immagini in modalità portatile.

Nel brevetto in questione viene utilizzata come esempio un'immagine a 540p che diventa 1080p grazie all'upscaling: le immagini di gioco verrebbero processate dal sistema e renderizzate nuovamente, raddoppiando di fatto la risoluzione e offrendo allo stesso tempo un frame rate più elevato, rispetto a quanto sarebbe possibile con un'immagine nativa o sulle attuali console ibride (che trovate su Amazon).

Il brevetto tuttavia non ci spiega se l'utilizzo dell'upscaling avrebbe un impatto sulla durata della batteria di Switch 2, né se sia possibile utilizzarla in modalità Docked per raggiungere risoluzioni più elevate anche sulla TV.

Tuttavia, se Nintendo confermasse che l'upscaling sia stato effettivamente implementato su Switch 2, significherebbe che non sarebbe più necessario dover sacrificare la qualità delle immagini, anche portando la nostra console in giro.

Per il momento, non posso fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: probabilmente scopriremo la verità soltanto il prossimo 2 aprile, quando assisteremo al primo Nintendo Direct ufficiale dedicato alla console.

Il Nintendo Direct dovrebbe anche svelarci quanto costerà effettivamente Switch 2: secondo gli analisti la console non avrà prezzi inferiori a 399$, ma potrebbe anche arrivare a costare 499$. Questo dipenderà da diversi fattori, come il costo dei chip e l'eventuale impatto dei dazi commerciali imposti negli Stati Uniti.