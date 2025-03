Quanto costerà Switch 2? Per gli analisti sarà «il più grande lancio di sempre»

Si avvicina sempre di più il momento di scoprire tutti i dettagli su Nintendo Switch 2: tra poche settimane si svolgerà infatti il Nintendo Direct dedicato, grazie al quale dovremmo scoprire tutti gli ultimi segreti sulle nuove console ibride.

Tra questi troverà spazio anche una menzione per la data d'uscita e il prezzo di lancio, attualmente oggetto di diversi interrogativi: sappiamo che Nintendo cercherà di mantenere il costo abbordabile, ma allo stesso tempo vorrà assicurarsi di ottenere profitti.

Bloomberg ha ascoltato diversi analisti ed esperti di mercato che «comunicano regolarmente» con Nintendo e altre aziende videoludiche, raccogliendo diversi pareri che alla fine ci fornirebbero indicazioni sul probabile prezzo di lancio.

Sembrano infatti tutti concordi sul fatto che Nintendo Switch 2 non costerà meno di 399 dollari, anche se c'è ovviamente divisione su quello che potrebbe essere il prezzo massimo: c'è chi pensa che non si spingerà oltre i 449 dollari e chi invece ritiene che potrebbe osare ancora di più, avvicinandosi a PS5 e Xbox Series X e arrivando perfino a 499 dollari.

Quest'ultima ipotesi è stata lanciata da Hideki Yasuda di Toyo Securities, sottolineando che i nuovi chip di Switch 2 dovrebbero costare con buona probabilità tra i 130 e i 150 dollari l'uno, rispetto agli 80 dollari per i primi modelli.

Un'altra grande incognita sul lancio è dettata dalla minaccia dei dazi negli Stati Uniti: una decisione che potrebbe spingere Nintendo ad aumentare esponenzialmente il costo della console rispetto alle previsioni iniziali.

In ogni caso, i prezzi ipotizzati fino ad ora sembrano in linea con le previsioni di buona parte della community: è plausibile immaginarsi infatti un prezzo più elevato rispetto al modello OLED (che trovate scontato su Amazon), ma che tenti di restare accessibile il più possibile.

Secondo gli analisti, il prezzo non dovrebbe comunque influire più di tanto sul suo debutto: Robin Zhu di Sanford C. Bernstein prevede circa 6-8 milioni di console vendute al day-one, il che porterebbe Switch 2 a diventare «il più grande lancio di sempre» per una console.

Hiroshi Yamashina di Macquarie Capital prevede invece 20 milioni di unità già nel corso del primo anno, portando a un altro traguardo che, se confermato, sarebbe davvero impressionante.

Ovviamente devo ricordarvi che queste sono soltanto speculazioni, ma considerando che arrivano da esperti di mercato ben affermati ci permettono di capire cosa aspettarci dal debutto di questa console.

Scopriremo la verità soltanto tra poche settimane, dunque vi invito come sempre a continuare a seguirci e prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, il debutto di Nintendo Switch 2 potrebbe essere più vicino del previsto: sembra infatti che siano già state spedite le prime unità negli Stati Uniti.