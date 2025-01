Switch 2 potrebbe dire addio al più grande difetto di Switch

Sebbene l'annuncio di Nintendo Switch 2 non abbia nascosto grandissimi sorprese, merita sicuramente attenzione il nuovo design dei controller, che potrebbe non limitarsi esclusivamente all'estetica.

Sappiamo infatti che le nuove console ibride utilizzeranno sistemi di controllo molto simili ai Joy-Con (che trovate su Amazon), ma molto più grandi e con un sistema di aggancio magnetico alla console — a quanto pare già immaginato sulle prime Switch.

Ma Nintendo potrebbe anche aver deciso di implementare analogici diversi da quelli utilizzati su Switch, dicendo addio una volta e per tutte al drifting, il fastidiosissimo difetto che a causa dell'usura finiva per registrare input anche senza il controllo dell'utente.

Come segnalato da TheGamer, l'informazione arriverebbe dall'insider NextHandheld, che prima del reveal ufficiale aveva svelato diversi dettagli su Switch 2 poi confermati ufficialmente dal trailer.

Se prima non sembravano informazioni credibili, la community ha adesso iniziato a guardare con molta più attenzione i dettagli svelati dal leaker, notando anche una menzione agli analogici Hall effect.

L'insider sostiene di aver avuto questa e altre informazioni tramite un teardown della console, avendo avuto dunque l'opportunità di vedere da vicino le specifiche tecniche di Switch 2 e dei suoi controller.

Considerando che molte delle sue indiscrezioni si sono rivelate esatte, come forma della console e joy-con magnetici, l'informazione sembrerebbe essere credibile, anche perché non è la prima volta che si chiacchiera del possibile arrivo di analogici Hall effect.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale di Nintendo su questo punto, motivo per il quale sarà necessario attendere il Direct previsto per il prossimo 2 aprile, dove scopriremo tutti i dettagli su Switch 2. Per il momento, possiamo solo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Nel corso della presentazione dovrebbe essere svelata anche la data d'uscita ufficiale, che secondo un noto publisher e produttore di accessori sarebbe prevista tra aprile e settembre.

Dovremmo scoprire anche dettagli approfonditi sulla potenza grafica della console, anche se il teaser di Mario Kart 9 avrebbe già mostrato un «salto generazionale».