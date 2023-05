Switch 2 non ha fretta: reveal solo poco prima del lancio

Non c'è ancora una conferma ufficiale ma la Casa di Kyoto ha lasciato intendere che i lavori per Nintendo Switch 2 stanno andando avanti.

O qualunque sia la console che succederà all'ibrida che ha conquistato il mondo, anche e soprattutto nella sua ultima versione dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon).

Un successo che ha portato a vendere 1 miliardo di videogiochi sulla piattaforma, un vero record assoluto per la console.

Sappiamo già che, almeno nelle intenzioni dell'azienda, c'è già un futuro per Nintendo Switch che prima o poi avrà un ricambio generazionale.

In questi giorni la Casa di Kyoto ha pubblicato i suoi report finanziari aggiungendo, tra le altre cose, anche dei commenti riguardo la gestione attuale, passata e futura.

Tra queste considerazioni c'è anche la prossima generazione di console che, come riporta VGC, Nintendo ha lasciato intendere che non verrà annunciata troppo tempo prima del lancio.

Nintendo Switch, all'epoca conosciuta come NX, fu annunciata nel 2015 prima del lancio nel marzo del 2017. Un comportamento nato da una motivazione ben precisa che, a quanto pare, non si ripeterà.

All'epoca non era chiaro se il sistema sarebbe stato una console domestica o un dispositivo di gioco portatile, e l'allora presidente Satoru Iwata disse ai fan che avrebbero dovuto aspettare fino all'anno successivo per ulteriori dettagli.

Nella riunione con gli investitori citata, a Nintendo è stato chiesto se questa pratica fu redditizia in termini di marketing e se verrà replicata per il futuro.

Shuntaro Furukawa ha risposto, commentando:

«Quell'annuncio coincise con la nostra partnership con DeNA Co., Ltd. per lo sviluppo di giochi per smartphone e il supporto per il nuovo sistema di account Nintendo. A quel tempo, mentre ci stavamo avventurando nel business dei dispositivi mobili, ritenevamo importante rassicurare il nostro pubblico che l'obiettivo principale di Nintendo rimaneva il nostro business dedicato alle console di gioco. Questo è il motivo per cui la tempistica dell'annuncio di Nintendo Switch è stata una situazione unica.»

L'idea era quella di rassicurare l'utenza, quindi, che per altro veniva dal fallimento di Nintendo Wii U ed era decisamente preoccupata.

Per il futuro, Furukawa ha spiegato che la strategia sarà quella di divulgare informazioni sui prodotti, tra hardware e software, nel momento più adatto per raggiungere l'utenza. Quindi senza dover per forza anticipare i tempi.

In un modo o nell'altro, insomma, ci sarà da aspettare mentre i lavori comunque sembrano procedere bene.

Speriamo che Nintendo segua i nostri consigli, se non altro. Quali? Questi.