Nintendo Switch 2 non uscirà nel 2023, ma la produzione starebbe «proseguendo bene»

Chi sperava nell'arrivo di una nuova console Nintendo nel breve periodo dovrà necessariamente mettersi il cuore in pace: la casa di Kyoto ha già chiarito che al momento non è prevista l'uscita di Switch 2, né di alcun nuovo hardware per la famiglia di console ibride.

Questo significa che non solo non vedremo una nuova console Nintendo nel 2023, ma non è previsto alcuna operazione simile al modello OLED (lo trovate su Amazon) per offrire più scelta agli utenti.

Il chiarimento è arrivato direttamente dal presidente Shuntaro Furukawa, che in seguito alla pubblicazione degli ultimi risultati finanziari ha specificato che non sarà rilasciato alcun nuovo hardware entro la fine di marzo 2024, data in cui si chiuderà il nuovo anno fiscale.

Questo naturalmente non significa che non sia prevista per il futuro una console che possa eventualmente raccogliere l'eredità di Switch: del resto, è stata la stessa Nintendo che con un'offerta di lavoro avrebbe già confermato una piattaforma "next-gen".

In base a un nuovo report di Nikkei Asia (via ComicBook), la produzione per la nuova console sembrerebbe essere già iniziata: la testata cita infatti una fonte che sarebbe particolarmente vicina alla casa di Kyoto, che confermerebbe i lavori i corso per "Switch 2".

Secondo tale fonte, i lavori sulla nuova console «proseguono bene», ma ci vorrebbe ancora tempo prima di vedere l'erede di Switch in azione, rimanendo dunque in linea con l'analisi del presidente di Nintendo.

Pare infatti che Switch 2 non dovrebbe uscire «prima della prossima primavera» e, presumibilmente, solo dopo marzo 2024. Ma questa è solo la previsione più ottimistica e, più probabilmente, sarà necessario attendere ulteriori mesi.

Ovviamente, trattandosi di indiscrezioni non confermate ufficialmente, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi aggiorneremo come sempre sulle nostre pagine in caso di sviluppi sulla vicenda.

Gli ultimi risultati finanziari di Nintendo hanno anche svelato che Switch è la prima console della compagnia ad aver superato la barriera del miliardo di software venduti, aggiornando anche la top 10 di videogiochi di maggior successo.