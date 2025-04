Switch 2 cambierà di prezzo negli USA? Novità sui preordini

Nintendo ha ufficializzato la nuova data per l’apertura dei preordini di Switch 2 negli Stati Uniti: sarà il 24 aprile 2025, dopo il rinvio causato dalle recenti tensioni commerciali legate ai nuovi dazi imposti dal governo statunitense.

Il prezzo della console rimane invariato, con 449,99 dollari per la versione standard e 499,99 per il bundle con Mario Kart World incluso (che trovate in preordine su Amazon).

Anche i titoli di lancio manterranno i prezzi annunciati: Mario Kart World sarà venduto a 79,99 dollari e Donkey Kong Bananza a 69,99 dollari.

Nintendo ha però comunicato che gli accessori di Switch 2 subiranno variazioni di prezzo rispetto a quanto annunciato il 2 aprile, a causa dei cambiamenti nelle condizioni di mercato.

Altri prodotti potrebbero seguire lo stesso destino in futuro, a seconda dell’evoluzione del contesto economico globale.

La data di uscita della console resta fissata per il 5 giugno 2025, anche per il mercato statunitense, nonostante le incertezze causate dalle nuove tariffe sulle importazioni da paesi come Cina, Vietnam e Giappone. Per aggirare parte delle imposte più pesanti, Nintendo avrebbe riservato una porzione significativa delle unità prodotte in Vietnam al mercato USA.

A fronte di ciò, mi pare di capire che Nintendo si sta muovendo con cautela ma determinazione: in un clima politico-commerciale instabile, riesce comunque a mantenere salda la rotta del lancio.

Il prezzo, seppur più alto rispetto alla prima Switch, riflette probabilmente le ambizioni hardware e la spinta next-gen.

Ma attenzione: la strategia degli accessori "ritoccati" nel prezzo potrebbe pesare sul portafoglio dei fan più accaniti. Staremo a vedere se la magia Nintendo saprà ancora una volta far dimenticare il costo, a suon di giochi e innovazione.

Del resto, gli stream di Nintendo sono invasi da giocatori che chiedono di abbassare i prezzi di Switch 2: ma cosa ci dice l'inflazione su quanto sono cambiati?

Senza contare che i 90 euro per un videogioco sono un precedente pericoloso, come vi ho spiegato in un mio speciale dedicato.