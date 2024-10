Svelato l'ultimo gioco gratis Epic di ottobre

Gli ultimi titoli gratuiti di Epic Games Store sono arrivati ieri, ma ora è tempo di scoprire il prossimo omaggio previsto giovedì prossimo.

In maniera simile a Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ogni settimana se siete in possesso di un account Epic, potete loggarvi e scaricare l'omaggio del momento.

Proprio ieri è stata infatti rilasciata una doppietta tutta da scaricare, ovviamente senza costi.

Ora, è stato confermato che Moving Out è il gioco gratis che sarà messo a disposizione dal 24 ottobre al 31 del mese.

«Moving Out è un ridicolo simulatore di trasloco basato sulla fisica che dà un nuovo significato al termine “couch co-op”! Siete pronti per un'entusiasmante carriera nel settore dei mobili? In qualità di tecnico di sistemazione e trasferimento dei mobili appena certificato, dovrete occuparvi di traslochi in tutta l'affollata città di Packmore.», si legge nella descrizione ufficiale.

E ancora: «Smooth Moves non sarà la più grande azienda di traslochi, ma non c'è compito troppo pericoloso o strano per questa squadra di operai. Fate crescere la vostra attività fino a raggiungere nuovi livelli, reclutate personaggi personalizzabili e salvate la vostra città dal pericolo dei mobili!»

Il gioco in questione sarà come sempre disponibile per un'intera settimana a costo zero, senza quindi la possibilità di vederlo sparire dalla vostra collezione.

Ovviamente, come sempre accade, vi segnaleremo non appena il regalo sarà rilasciato sul catalogo di Epic Games Store, tra una manciata di giorni.

Ad ogni modo, se volete saperne di più, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.

