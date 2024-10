Epic Games Store, riscattate i due giochi gratis di oggi!

Epic Games Store continua con la sua iniziativa legata ai giochi gratis da scaricare senza costi, per un titolo o più gratuito ogni settimana.

In maniera simile a Xbox Game Pass vi basterà infatti essere in possesso di un account Epic, loggarvi e scaricare ciò che desiderate.

Così, dopo la proposta della scorsa settimana, da oggi potete riscattare gratis Invincible Presents: Atom Eve e Kardboard Kings.

Per quanto riguarda il primo gioco, la descrizione ufficiale ci anticipa:

«Invincible Presents: Atom Eve è il primo gioco originale di Invincible prodotto da Skybound Games, la casa creativa dietro a Invincible e The Walking Dead. Vivi una storia originale con una grafica suggestiva, diretta da Rossi Gifford, e una direzione creativa affidata alla scrittrice premiata Jill Murray. Esplora la vita di Atom Eve in un mondo ricco di personaggi amati. Basato sul fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley».

Per il secondo, invece, leggiamo:

«Apri il tuo negozio di carte sul mare! Compra, scambia e vendi carte, OPPURE tienile per la tua collezione personale! Guadagna reputazione con i clienti, raggiungi gli obiettivi del negozio, sblocca nuove decorazioni e organizza eventi entusiasmanti per attirare tutti al miglior negozio di carte della città!».

Il regalo è disponibile gratuitamente a partire da oggi, 17 ottobre 2024, alle ore 17, e rimarrà tale fino al 24 ottobre prossimo.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

Se volete saperne di più, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.