Svelato LEGO Super Mario World, il nuovo set dedicato ai nostalgici

LEGO Super Mario è stato un successo per Nintendo e l'azienda dei mattoncini danesi, quindi i due partner in crime hanno ben deciso di lanciare anche LEGO Super Mario World.

Ispirato al celeberrimo titolo per Super Nintendo, LEGO Super Mario World non è un set come gli altri ma un prodotto da collezione e da esposizione.

Come potete vedere dal sito LEGO ufficiale, questo set rievoca Mario a cavallo di Yoshi nel leggendario titolo per SNES, ma con alcune chicche che lo rendono ancora più interessante.

Il modello da esposizione, composto da 1.215 pezzi, misura 40 cm di altezza, 26 cm di larghezza e 11 cm di profondità, costituendo un divertente e affascinante arredo per la casa o l'ufficio di qualsiasi fan di Super Mario.

Ma soprattutto, si muove:

Basta girare la maniglia per far correre Yoshi con Mario sulla schiena e ruotare il quadrante per far entrare e uscire la lingua di Yoshi, per un dinamismo inedito per i set LEGO.

Il modello include un Action Tag, permettendo di aggiungere un personaggio LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach dai vari set che trovate da tempo su Amazon ai migliori prezzi, per un'esperienza interattiva e coinvolgente.

LEGO Super Mario World è attualmente in preordine per $129,99 e verrà spedito a partire dal 1 ottobre 2024.

Continuano quindi le incursioni di LEGO nel mondo dei videogiochi, in vari modi.

Di recente è stato annunciato anche il set LEGO di The Legend of Zelda dopo anni di speculazioni, mentre il videogioco LEGO Horizon Adventures è diventato addirittura un piattaforma con una proprietà intellettuale di Sony (ma comunque non uscirà su Xbox).

Per non parlare di LEGO Fortnite, che ha creato un cortocircuito notevole visto che c'era già una modalità LEGO Fortnite all'interno di Fortnite, che ora è diventato realtà.