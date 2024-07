Potevamo vivere in un mondo senza il set LEGO Fortnite? Ovviamente no

Eccoci qua, è arrivato un nuovo set LEGO dedicato ai videogiochi e ovviamente non poteva che essere Fortnite, di tutti quanti.

D'altronde, dopo aver assistito all'inizio dell'ondata con prodotti come LEGO Minecraft (lo trovate su Amazon), sapevamo che sarebbe stato solo l'inizio.

Di recente è stato annunciato anche il set LEGO di The Legend of Zelda dopo anni di speculazioni, mentre il videogioco LEGO Horizon Adventures è diventato addirittura un piattaforma con una proprietà intellettuale di Sony (ma comunque non uscirà su Xbox).

E ora LEGO e Fortnite si sono uniti ancora una volta (già), con i nuovi set annunciati che includono il Battle Bus con nove minifigure, un Supply Llama, Peely Bone e Durrr Burger.

I set Battle Bus, Supply Llama, Peely Bone e Durrr Burger sono tutti disponibili per il preordine in questo momento e verranno spediti dal 1° ottobre 2024, ovviamente dal sito di LEGO.

Il Battle Bus costerà $99,99 e include le minifigure di Battalion Brawler, Adventure Peely, Brite Bomber, Cuddle Team Leader, Cube Assassin, Trespasser Elite, Drift, Meowscles e Raven. Il set include anche Slurp Juice, un Grappler, picconi e Slap Juice. Ha anche ruote girevoli, un tetto rimovibile e, naturalmente, la mongolfiera.

Il Supply Llama è un adorabile set che ti costerà $39,99 e ha una testa mobile e una bocca apribile insieme a una sella, Grappler, Slurp Juice, Rough Ruby, Back Pack, Good Luck Charm, Slap Juice e Dynamite.

Peely Bone arriva giusto in tempo per Halloween e costerà $99,99. Questo spettrale mezzo banana e mezzo scheletro è dotato di braccia e polsi mobili e viene fornito completo di piccone Peely Pick, lanciavernici e dorso decorativo Borsa banana.

Il Durrr Burger è un'ottima opzione per coloro che non vogliono spendere tanto perché costa $14,99. Nonostante il prezzo più basso, presenta ancora gli occhi, la lingua e l'oliva caratteristica di Durrr Burger su uno stuzzicadenti.

Questo annuncio chiude un cerchio, per altro, perché LEGO Fortnite è stata una delle più recenti aggiunte alle modalità di gioco del battle royale di Epic Games.