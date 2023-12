Super Smash Bros. Ultimate non ha ancora finito: novità per il quinto anniversario

Ben due anni fa era arrivata la notizia della fine dello sviluppo su Super Smash Bros. Ultimate: con la patch di bilanciamento finale il team guidato da Masahiro Sakurai aveva deciso di salutare uno dei picchiaduro di maggior successo di sempre.

La quantità di contenuti inclusa nel platform fighter (lo trovate su Amazon) è semplicemente impressionante, così come il suo roster di personaggi giocabili: sarà molto difficile che un eventuale successore riuscirà a proporne la stessa quantità, anche a livello di importanza delle IP scelte.

Ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate è stato lanciato sul mercato esattamente 5 anni fa, ovvero il 7 dicembre 2018: per celebrare questa grande ricorrenza, Nintendo ha annunciato l'arrivo a sorpresa di nuovi piccoli contenuti per ringraziare i suoi giocatori.

Come segnalato da Dexerto, l'account su X in lingua giapponese dedicato alla saga ha annunciato l'arrivo di 4 nuovi spiriti sbloccabili, insieme a nuovi tornei in cui potrete sfidare gli amiibo che avrete addestrato.

Inoltre, per celebrare il quinto anniversario che si svolgerà proprio oggi, tutti i giocatori potranno guadagnare punti esperienza aumentati di 5 volte.

Anche il director Masahiro Sakurai è intervenuto in risposta all'annuncio, ringraziando i fan per aver supportato il gioco così a lungo e invitandoli a provare a indovinare da quali serie arriveranno i nuovi spiriti inediti.

Curiosamente, insieme al torneo per le statuette toys-to-life è stata annunciata anche la data d'uscita dell'amiibo di Sora, protagonista di Kingdom Hearts e ultimo personaggio DLC di Super Smash Bros. Ultimate: potrete acquistarlo a partire dal 16 febbraio.

Non sappiamo se arriverà in contemporanea anche una nuova patch di bilanciamento, dato che non è arrivata alcuna parola in merito dalla casa di Kyoto, ma i fan saranno felici di sapere che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, lo sviluppo di Smash pare non essersi ancora interrotto.

Per quanto riguarda invece il futuro della serie, ovviamente non c'è ancora nessuna notizia ufficiale su un ipotetico "Super Smash Bros. 6", anche se Masahiro Sakurai ha già lasciato intendere di essere pronto a tornare al lavoro.

Tuttavia, un primo indizio al riguardo potrebbe essere arrivato direttamente da Bandai Namco, grazie alla fondazione di un nuovo studio dedicato.