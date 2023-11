Super Smash Bros. 6, lo sviluppo potrebbe essere imminente

In attesa che Nintendo scelga di alzare ufficialmente il sipario su "Switch 2", la casa di Kyoto starebbe già iniziando a preparare il terreno per Super Smash Bros. 6, un nuovo capitolo della celebre saga platform fighter.

Come i fan Nintendo certo sapranno, c'è sempre stato un episodio della serie su ogni console a partire dalla sua nascita su Nintendo 64 e, dopo l'incredibile successo ottenuto da Ultimate (lo trovate su Amazon), è davvero difficile pensare che non ci sarà un successore.

E anche se Masahiro Sakurai ha ammesso di non sapere cosa riserverà il futuro per la serie, i team di sviluppo starebbero già muovendo i primi passi in avanti: come riportato da Dexerto, Bandai Namco ha già fatto una mossa importante, annunciando uno studio appositamente per sviluppare e supportare i giochi Nintendo.

Si tratta di Studio 2 & Studio S, al quale sono già stati aggiunti retroattivamente come giochi sviluppati Mario Kart 8 Deluxe, Tour e Super Smash Bros. Ultimate.

Ma la notizia più interessante è un'altra: Bandai Namco ha già pubblicato un'offerta di lavoro per cercare nuovi sviluppatori per questi studi, con l'obiettivo di lavorare a giochi d'azione, alcuni dei quali hanno una visuale laterale.

È chiaro che quel riferimento a una visuale di lato non può che far pensare immediatamente a un ipotetico Super Smash Bros. 6: considerando che questi studi servono appositamente a supportare Nintendo, è davvero difficile riuscire a pensare ad altre serie che corrispondano a tale definizione.

Ovviamente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, almeno per il momento: è probabile che un eventuale annuncio arriverà solo e soltanto quando sarà svelato ufficialmente il successore di Nintendo Switch. Vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Sarà interessante capire se ci sarà il ritorno di una modalità simile all'Emissario del Subspazio di Brawl: Sakurai ha ammesso di aver rimosso le cutscene della storia per colpa dei leak, passando ai trailer di presentazione dei personaggi oggi amati in tutto il mondo.

Ma il papà di Super Smash Bros. pensa anche ad altri progetti: in particolar modo, ha anche ammesso che vorrebbe vedere in futuro un remake in particolare. Chissà, magari Studio 2 & Studio S potrebbe pure accontentarlo.