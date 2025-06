Nintendo Switch 2 sta contribuendo a migliorare anche la qualità di diversi giochi rilasciati per le prime console, ma purtroppo è emerso un problema decisamente più grave del previsto per uno dei suoi bestseller.

Come segnala infatti Game Rant, Nintendo ha avvisato i suoi fan di aver scoperto un bug decisamente bizzarro per Super Smash Bros. Ultimate, legato all'utilizzo dei lottatori Mii durante le partite online.

Il celebre platform fighter (che trovate su Amazon) permette agli utenti di poter creare lottatori con mosse personalizzate sfruttando proprio i Mii, con ampie quantità di costumi aggiuntivi, alcuni dei quali disponibili a pagamento, tra cui poter scegliere.

Tuttavia, il supporto ufficiale giapponese di Nintendo spiega che se un giocatore su Switch 2 affronta un altro giocatore che utilizza invece su Switch 1, e se almeno uno di questi decide di utilizzare un personaggio Mii, potrebbe attivarsi un bug che fa interrompere immediatamente la partita prima ancora che il match sia iniziato.

La casa di Kyoto spiega anche di essere già al lavoro su una patch correttiva che possa risolvere il problema, avvisando però tutti i fan di Super Smash Bros. Ultimate di non utilizzare i personaggi Mii fino all'arrivo di questo aggiornamento.

Pare inoltre che in alcuni casi non possano salvarsi correttamente le anteprime di nuovi personaggi Mii creati all'interno del gioco: in tal caso, basterà semplicemente provare a salvarli una seconda volta per risolvere il problema.

Se dovessi azzardare un'ipotesi sull'origine del problema, azzarderei che ciò dipende dal fatto che la personalizzazione dei Mii ha subito alcune piccole modifiche su Switch 2: questo potrebbe aver creato dei conflitti imprevisti con la compatibilità cross-gen di Super Smash Bros. Ultimate.

È plausibile immaginare che l'aggiornamento possa arrivare già nel corso delle prossime ore: per il momento, posso solo consigliarvi di fare attenzione durante i vostri match online.

Spero che questo problema non vi scoraggi dal provare altri giochi Switch su Switch 2: diversi titoli hanno infatti ricevuto miglioramenti significativi, come le ottimizzazioni grafiche per Scarlatto e Violetto.