SUPER SCONTO su questi Auricolari LG con Dolby Atmos! (-32%)

Continua la pioggia di offerte del Black Friday su Amazon. Tra queste, spiccano gli auricolari wireless LG TONE Free DT90Q, dotati di cancellazione attiva del rumore e tecnologia Dolby Atmos, offerti a soli 149,99€ invece di 229,00€, permettendoti di risparmiare il 32%!

LG TONE Free DT90Q, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari LG TONE Free DT90Q sono ideali per gli amanti della musica e del cinema che desiderano un'esperienza audio di alta qualità. La tecnologia Dolby Atmos e Dolby Head Tracking garantiscono un suono coinvolgente, simile a quello di un cinema. La funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) è perfetta per chi vuole godersi la musica o i film in pace, senza distrazioni causate da rumori esterni, anche in luoghi affollati come i mezzi pubblici.

Questi auricolari sono anche adatti a chi ha una giornata ricca di attività, grazie alla batteria che dura fino a 9 ore, estensibile a 29 ore con la custodia di ricarica. Sono resistenti agli schizzi d'acqua (IPX4) e possono essere ricaricati rapidamente. La loro custodia di ricarica si distingue anche per un'illuminazione interna trendy.

Questi auricolari LG di alta qualità sono la scelta ideale per chi vuole migliorare la propria esperienza di ascolto con un audio superiore e una riduzione efficace dei rumori di fondo. Con la loro lunga autonomia, un design resistente e un prezzo così conveniente, è l'occasione giusta per fare un acquisto intelligente.

