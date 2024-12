Super Mario Party Jamboree, il gioco perfetto per le tue giornate festive, oggi IN SCONTO! MENO DI 50€!

Se siete alla ricerca di un nuovo gioco che unisca divertimento, sfide e multiplayer, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Super Mario Party Jamboree + 7 giorni di Nintendo Switch Online è disponibile a soli 49,98€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo mediano di 56,99€. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza di gioco unica insieme a Mario e i suoi amici.

Bundle Super Mario Party Jamboree + 7 giorni di NSO, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario Party Jamboree (qui trovate la nostra recensione completa) è il titolo perfetto per chi desidera immergersi in un mondo di sfide e minigiochi. Ambientato in un arcipelago paradisiaco, il gioco offre cinque nuovi tabelloni, ciascuno con caratteristiche uniche. Dalla Galleria Arcobaleno con le sue scale mobili al vulcano dell'Isola Goomba, passando per il frenetico Circuito Giradado, ogni tabellone garantisce ore di divertimento. Inoltre, i fan storici della serie potranno rivivere emozioni con il ritorno di due tabelloni classici, aggiornati per questa edizione.

Con oltre 110 minigiochi, il più vasto assortimento nella storia di Mario Party, questo capitolo offre una varietà ineguagliabile. Le sfide spaziano dai giochi d’azione ai puzzle di ingegno, fino ai giochi di movimento. E non è tutto: la modalità Bowserathlon consente fino a 20 giocatori di sfidarsi online in una serie di minigiochi consecutivi, portando l'esperienza multiplayer a un livello superiore.

La prova gratuita di 7 giorni di Nintendo Switch Online inclusa nel pacchetto permette di provare il gioco online, scoprendo nuove modalità e sfidando giocatori di tutto il mondo. Un’aggiunta che rende questa offerta ancora più allettante.

Attualmente disponibile su Amazon a 49,98€, questa edizione di Super Mario Party Jamboree rappresenta un’occasione unica per espandere la vostra libreria di giochi per Nintendo Switch. Tra i nuovi tabelloni, la modalità multiplayer online e l'enorme selezione di minigiochi, è il momento ideale per approfittare dello sconto del 12% e vivere un’esperienza ludica senza pari.

Vedi offerta su Amazon