Super Mario Bros. 2, ecco presunto logo e titolo del sequel

Lo scorso marzo Nintendo e Illumination hanno annunciato ufficialmente il sequel di Super Mario Bros. - Il Film, che uscirà nelle sale tra diversi mesi.

Sappiamo infatti che il sequel del primo film (che trovate su Amazon) uscirà il 3 aprile 2026 negli Stati Uniti, con un'uscita prevista sempre durante il mese di aprile anche nel resto del mondo.

Sebbene il seguito fosse praticamente garantito grazie all'enorme successo del primo film al botteghino, sono state fornite poche informazioni sulla nuova pellicola, ad eccezione di un piccolo aggiornamento da Shigeru Miyamoto.

Tuttavia, la prima occhiata al logo e al titolo sarebbe stata rivelata grazie alla presentazione di un investitore IMAX (via ComicBook).

Sembra che il sequel si chiamerà The Super Mario Bros. Movie 2 (immaginiamo Super Mario Bros. - Il Film 2, da noi), con il logo che replica il design originale, ma con un gigantesco “2” di colore rosso.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Un nome e un logo piuttosto semplici, quindi, per il sequel del film campione di incasso, ma che riescono a far capire il senso del film.

Teniamo presente che non si tratta di una conferma diretta e che il titolo e il logo non sono stati rivelati ufficialmente da Nintendo e Illumination. In pratica, potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane, oltre al fatto che diverse fonti indicano il logo come un fake realizzato nel 2023.

Tuttavia, se il titolo è in ogni caso corretto, ciò sfaterebbe alcune delle voci che hanno circondato il film.

Nei mesi successivi all'annuncio del sequel, voci hanno affermato che il prossimo film di Mario non sarebbe stato un seguito numerato, ma uno spin-off incentrato su Donkey Kong o Luigi.

Sebbene sia Charlie Day che Seth Rogen abbiano mostrato interesse per la realizzazione di spin-off con protagonisti i loro personaggi, non c'è ancora nulla che faccia pensare che il prossimo film non sarà un sequel diretto.

Nel mentre, dopo molti mesi alla vetta dei film di animazione, Super Mario Bros. - Il Film ha da poco ceduto il posto a un altro campione d'incassi.