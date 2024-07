Super Mario Bros. il Film ha perso il suo primato storico

Super Mario Bros. il Film è stato una bella sorpresa non solo perché è stato un ottimo adattamento del mondo di Nintendo, ma anche perché la pellicola si è rivelata un successo commerciale senza precedenti anche se, adesso, è stato battuto da un nuovo film d'animazione.

Il film sull'idraulico più famoso del mondo, che trovate anche in Blu-Ray su Amazon, è stato incoronato come il miglior lungometraggio sui videogiochi di sempre, sia per incassi che per qualità generale e ricezione espressa da critica e pubblico.

È entrato anche nella top 20 del cinema ed è diventato il miglior film di animazione di sempre in quanto a incassi.

Almeno fino all'arrivo di Inside Out 2.

Come riporta Gamespot, infatti, il sequel del successo di Pixar ha superato Super Mario Bros. il Film diventando uno dei film d'animazione più redditizi di tutti i tempi.

Con un incasso globale di $1,371 miliardi, Inside Out 2 ha sorpassato il film di Nintendo, che ha totalizzato $1,361 miliardi.

Inside Out 2 ha guadagnato $578 milioni in Nord America e $792,8 milioni nei mercati internazionali. Per confronto, Super Mario Bros. il Film ha incassato $574,9 milioni in Nord America e $787 milioni a livello internazionale.

Per altro, come record nel record, Inside Out 2 non solo è diventato uno dei film d'animazione più redditizi, ma è anche il film di maggior incasso nella storia di Pixar, superando Gli Incredibili 2.

Diretto da Kelsey Mann, Inside Out 2 riprende la storia della giovane Riley e delle emozioni nella sua mente. Ora più grande, Riley deve affrontare una nuova emozione, l'ansia, doppiata da Maya Hawke. Amy Poehler ritorna nel ruolo di Gioia, insieme a Phyllis Smith (Tristezza), Lewis Black (Rabbia), Tony Hale (Paura) e Liza Lapira (Disgusto).

In ogni caso, pur avendo perso il suo primato, Super Mario Bros. il Film è stato un successo tale da garantirsi un sequel, che ha già una data di uscita.