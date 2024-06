Summer Game Fest 2025 ufficiale, confermati mese e location

La Summer Game Fest di quest'anno è da poco arrivata a conclusione, ma a quanto pare è già tempo di parlare dell'edizione del 2025.

Con un post social, il conduttore e ideatore dell'evento Geoff Keighley ha da poco confermato che la Summer Game Fest 2025 si farà.

«Siamo entusiasti di annunciare che la Summer Game Fest tornerà a Los Angeles a giugno 2025, includendo i Play Days di iam8bit e un evento di presentazione in livestreaming a cui i fan potranno partecipare», si legge.

E ancora, il messaggio continua: «Insieme all'industria, continueremo a costruire il futuro».

La conferenza della Summer Game Fest di quest'anno è stata un po' come un contenitore che cerca di ricalcare il grande palcoscenico di quello che è stata l'E3.

Per un paio d'ore, dalle 23 ora italiana del 7 giugno scorso, nomi grandi e piccoli dell'industria dei videogiochi hanno cercato di farsi spazio (a caro prezzo, purroppo) sul palco di Keighley, presentando le novità in lavorzione.

L'appuntamento, anche per quanto riguarda l'edizione del prossimo anno, dovrebbe includere anche e soprattutto novità su giochi non ancora annunciati, oltre ovviamente a qualche sorpresa.

L'augurio, è che la prossima Summer Game Fest possa davvero festeggiare un momento più roseo per l'industria dei videogiochi, cosa che quest'anno non siamo stati in grado di riscontrare.

In attesa dell'edizione 2025 della Summer Game Fest, noi di SpazioGames abbiamo seguito l'evento di quest'anno con il nostro recap che trovate a questo indirizzo.

Anche gli altri eventi non sono stati avari di sorprese, sia per quanto riguarda l'Xbox Games Showcase (con il Direct dedicato a Call of Duty Black Ops 6 a seguire) e l'Ubisoft Forward, dedicato alle novità della casa transalpina.

Ma non solo: durante la giornata di oggi vi abbiamo anche proposto il Pagellone di SpazioGames, con tutti i voti alle conferenze della Summer Game Fest da poco conclusa.