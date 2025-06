Dopo aver assistito pochi giorni fa allo State of Play di PlayStation, oggi è arrivato il momento di scoprire un altro attesissimo evento dedicato al gaming, grazie alla nuova edizione della Summer Game Fest condotta da Geoff Keighley.

Uno show che grazie ai suoi oltre 40 publisher promette di regalarci tantissimi annunci: tra gli ospiti già confermati ci sarà anche Hideo Kojima, il che rende probabile un nuovo teaser per l'imminente Death Stranding 2 (che potete prenotare su Amazon).

La Summer Game Fest 2025 verrà trasmessa in diretta oggi 6 giugno 2025 a partire dalle ore 23.00 italiane: l'evento dovrebbe avere una durata di circa due ore, arrivando così a terminare intorno all'1 di notte.

Le trasmissioni inizieranno già a partire dalle 22.30, orario in cui dovrebbe essere svelato un pre-show prima dell'inizio dell'evento vero e proprio: potete seguire la Summer Game Fest sul canale YouTube ufficiale di The Game Awards, in lingua inglese e con risoluzione fino a 4K.

Potete anche seguire comodamente l'evento direttamente all'interno di questo articolo, tramite il video che troverete allegato in embed qui di seguito:

Non dovrete fare altro che tornare su questa pagina pochi istanti prima dell'inizio dello show, o anche del pre-show, per potervi godere fin da subito lo spettacolo in diretta.

Naturalmente anche la nostra redazione seguirà con attenzione la diretta dello show condotto da Geoff Keighley: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine per tutta la notte con l'immancabile recap e le notizie dedicate agli annunci più importanti.

In attesa di scoprire quali saranno tutti gli annunci che ci attendono nel corso dell'evento, vi ricordo che nelle scorse ore è già stato pubblicato un nuovo trailer ufficiale che ci fornisce qualche piccola anticipazione.

Ma la Summer Game Fest sarà solo l'inizio di un weekend interamente dedicato agli show videoludici, che si concluderà questa domenica con gli eventi per i giocatori Xbox e PC.