Dino Crisis, il remake dei fan è giocabile gratis da ora

Sono anni che i fan chiedono un remake (o un sequel) di Dino Crisis, sebbene a quanto pare Capcom si starebbe prendendo più tempo del previsto.

A differenza di Resident Evil (che trovate su Amazon), la serie horror/shooter coi dinosauri sembra essere stata parcheggiata a tempo indeterminato.

Se giochi come Exoprimal hanno provato in un certo senso a colmare il vuoto, i giocatori vogliono un nuovo Dino Crisis.

Considerando i vari fan remake, quindi, una nuova avventura di Regina è davvero bramata dai giocatori, tanto che ora è disponibile una demo gratis del remake in Unreal Engine 4 fatto dagli appassionati del primo Dino Crisis.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il bravissimo xHARDHeMPuS ha appena rilasciato una demo WIP per un fan remake di Dino Crisis in UE4.

Questo remake amatoriale ricrea alcune delle prime ambientazioni viste nel gioco originale, permettendo di risolvere alcuni enigmi e con alcune cutscene in tempo reale.

Trattandosi di un remake dei fan, è bene moderare le aspettative. Non vi lascerà a bocca aperta ed è un progetto approssimativo. Quindi, se non siete fan sfegatati di Dino Crisis, potete andare oltre. Altresì, cliccate qui.

L'aspetto interessante è che xHARDHeMPuS ha ricreato numerose ambientazioni del primo capitolo della serie, come potete ammirare nel video poco sopra.

Restando in tema, tempo fa tra i fan è nato un sondaggio che chiedeva quale titolo classico Capcom avrebbe dovuto rifare da zero. Dino Crisis ha vinto ai voti, seguito da Resident Evil Code: Veronica X.

Vero anche che è stata la stessa Capcom a indire un altro sondaggio ufficiale per capire quali brand sono i più amati dai fan, tra cui ovviamente troviamo anche quello di Dino Crisis.

Ma non solo: REX-HD Project è una mod remaster di texture per la versione PC di Dino Crisis 2, che mira a migliorare tutte le texture fedeli all’originale, mettendo in risalto i dettagli per risoluzioni più elevate.