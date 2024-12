Ora potete scoprire tutti i vostri giochi più giocati su Steam nel 2024

Anche Steam si prepara a salutare in via definitiva il 2024, unendosi ai principali competitor e fornendo ai suoi utenti il proprio personale riepilogo dell'anno videoudico.

Ad inaugurare le danze era stata Xbox, venendo poi seguita a ruota da PlayStation e solo poche ore fa da Nintendo: adesso anche la principale piattaforma su PC di casa Valve vi permetterà di scoprire quali sono stati i vostri videogiochi più giocati nel corso dell'anno.

Come segnalato da Dexerto, è disponibile da questo momento il Steam Replay 2024: non dovrete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, effettuare il login con il vostro account e dare un'occhiata a tutti i vostri dati.

Tra i dati più interessanti segnaliamo non solo, ovviamente, i vostri titoli più giocati nel corso dell'anno, ma anche la quantità di giochi avviati ed obiettivi sbloccati, oltre alla vostra serie di giornate di gioco più lunga.

Ma non solo: potrete scoprire anche i vostri generi preferiti e quanto tempo avete passato sulle nuove uscite, analizzando anche come siete andati rispetto al resto della community — spoiler: probabilmente meglio della media, dato che è davvero bassa.

Avrete poi la possibilità di condividere i vostri risultati online o direttamente sul vostro profilo Steam, grazie a una vetrina dedicata da aggiungere: ovviamente sarà necessario che il vostro profilo sia visibile al pubblico, motivo per il quale potrebbe esservi richiesto di modificare la privacy.

Valve spiega che i risultati prendono in analisi tutti i giochi avviati dall'1 gennaio fino al 14 dicembre, spiegando tuttavia che i dati non tengono conto dei giochi avviati offline o che sono stati resi disponibili in pre-rilascio, magari per motivi di review, o quelli disabilitati dopo il lancio.

Non possiamo che augurarvi buon divertimento con il vostro riepilogo Steam Replay 2024: ora potrete dimostrare davvero di essere stati "superiori" rispetto ai vostri amici.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti anche su Amazon, senza sovrapprezzi o commissioni aggiuntive.