Street Fighter 6 testa la vostra forza in VR, grazie ai fan

Le dure battaglie di Street Fighter 6 hanno già conquistato il pubblico, proponendo un approccio in grado non solo di evolvere la formula collaudata e di successo, ma riuscendo ad attirare anche il pubblico meno esperto.

Il gameplay del sesto capitolo (lo trovate già in sconto su Amazon) si è così rivelato particolarmente divertente, riuscendo anche a risultare particolarmente soddisfacente anche per chi non aveva mai provato un picchiaduro a incontri fino a quel momento.

Un prodotto che è già destinato a essere ricordato come uno dei migliori videogiochi del 2023: al day-one è perfino riuscito a stracciare tutti i record di giocatori in contemporanea su Steam, superando quasi del doppio il precedente record di Mortal Kombat 11.

La grande attenzione ricevuta dal pubblico ha dunque iniziato a portare alla realizzazione delle prime mod, inclusa perfino la possibilità di giocarci in VR: come segnalato da DSOGaming, il modder Praydog è riuscito a cambiare la visuale di gioco per adattarlo ai visori in realtà virtuale.

Un lavoro possibile grazie all'implementazione di RE Engine, che si era già prestato per concept simili non solo sui remake di Resident Evil, ma anche per altre produzioni Capcom insospettabili.

Come potete osservare voi stessi nel video che troverete allegato, la mod in VR permetterà di ammirare i combattimenti da una prospettiva unica, facendovi sentire come un vero spettatore nell'arena.

Se siete curiosi di mettervi alla prova con questa "nuova" versione di Street Fighter 6, potete scaricare la RE Engine Framework Mod al seguente indirizzo, compatibile con numerosi giochi che sfruttano il motore grafico di casa Capcom.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Street Fighter 6 «può affermarsi come tappa obbligatoria non solo per i veterani, ma anche per i neofiti che da sempre vorrebbero avvicinarsi al genere»: forse non sarà così sorprendente scoprire che c'è chi sta già realizzando mod per rendere ancora più accessibile il titolo, ma la rapidità con cui stanno venendo realizzate è l'ennesima conferma di quello che è già un grande successo.