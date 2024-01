Street Fighter 6 svela il nuovo combattente in arrivo a febbraio

Il primo season pass di Street Fighter 6 sta per avvicinarsi alla sua conclusione: Capcom ha infatti svelato il terzo combattente scaricabile in arrivo, un altro grande ritorno dal quinto capitolo.

Il nuovo lottatore DLC è infatti Ed, lo "Psycho Boxer" apparso per la prima volta nel finale di Balrog su Street Fighter IV, ma diventato giocabile solo nel quinto capitolo, anche in quell'occasione come contenuto aggiuntivo.

Si tratta dunque del terzo personaggio giocabile proveniente dal quinto capitolo — subito dopo Rashid e Luke, per la verità reso disponibile proprio per promuovere il nuovo gioco — e allo stesso tempo il terzo DLC di Street Fighter 6 (trovate l'edizione Steelbook in offerta su Amazon).

Il suo primo trailer pubblicato da Capcom in queste ore ci mostra un Ed visibilmente cresciuto e in forma, pronto a dispensare potentissimi pugni con il suo Psycho Power nel World Tour:

Come già accaduto per il lancio di Rashid e AKI, anche Ed sarà infatti presente nella modalità single player di Street Fighter 6, con la possibilità di farlo diventare maestro dell'avatar e apprendere le sue mosse speciali.

Ovviamente Ed sarà giocabile anche nelle modalità competitive single player e online del picchiaduro di casa Capcom: al momento non abbiamo una data d'uscita precisa, ma gli sviluppatori hanno svelato che sarà disponibile per il download da febbraio.

Come sempre potrete scegliere se acquistarlo singolarmente oppure se acquistare il Season Pass dedicato, incluso nelle edizioni Deluxe e Ultimate. Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno informazioni più precise.

Nel frattempo, ricordiamo che Capcom ha recentemente festeggiato un nuovo incredibile traguardo: Street Fighter 6 ha raggiunto 3 milioni di vendite in pochi mesi.

Davvero niente male per un picchiaduro che si è già rivelato uno dei videogiochi più venduti di sempre per la compagnia.

E se siete giocatori nostalgici, potrete divertirvi anche con la versione Arcade in sala giochi, a patto di voler viaggiare in Giappone.