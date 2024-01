Street Fighter 6 è un Perfect KO: vendite altissime in pochi mesi

Che Street Fighter 6 abbia fatto subito breccia non è una novità, e i dati recenti comunicati da Capcom confermano che il nuovo capitolo della grande saga di picchiaduro è decisamente un successo dal punto di vista commerciale.

Già nelle prime settimane dall'uscita è stato evidente che Street Fighter 6 ha rappresentato una miniera d'oro per Capcom, visto che fin da subito ha generato guadagni importanti.

Alcuni di questi provenienti anche dalle prime microtransazioni, tra cui i nuovi costumi per cui Capcom ha un pochino esagerato relativamente ai prezzi, visto che per acquistarli tutti quanti si deve spendere più di quanto serve per acquistare il gioco stesso.

Ora, però, sappiamo esattamente la misura del successo di Street Fighter 6: 3 milioni.

Queste sono le copie vendute, come ha detto Capcom in un comunicato, da quando il titolo è stato pubblicato ad oggi (precisamente fino al 3 gennaio, quando i dati sono stati calcolati).

Numeri importanti se consideriamo che sono passati solo pochi mesi dal lancio, e che dimostrano quanto il titolo sia stato atteso e quanto il nuovo corso della serie abbia convinto i fan.

Inoltre, Capcom ha comunicato che la serie di Street Fighter ha venduto nel complesso 52 milioni di unità con tutti i suoi episodi pubblicati da 36 anni su tutte le piattaforme.

Se non avete ancora recuperato Street Fighter 6 potete comprarlo su Amazon al miglior prezzo, e aumentare ancora i numeri condivisi da Capcom.

Parlando di franchise di successo dell'azienda nipponica, anche Monster Hunter World di recente ha avuto una nuova impennata di gradimento da parte dei giocatori su Steam.

Un ottimo preludio anche per il nuovo Monster Hunter Wilds, che è stato annunciato di recente e con queste premesse ha la possibilità di diventare il nuovo videogioco di punta di Capcom quando verrà lanciato sul mercato.