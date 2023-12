Ci è voluto un po', ma Street Fighter 6 arriva finalmente in sala giochi

Street Fighter 6 è stato uno dei videogiochi più importanti dell'anno, per Capcom e non solo, riportando l'amore per la saga di picchiaduro nel cuore dei fan che, tra poche settimane, potranno anche giocarlo in sala giochi.

Il luogo dove Street Fighter è diventato leggenda (con capitoli che potete recuperare su Amazon) ospiterà anche l'ultimo capitolo, che a suo modo ha ridato anche linfa vitale al franchise.

Advertisement

La produzione è stata una miniera d'oro per Capcom, perché Street Fighter 6 è stato uno dei videogiochi più redditizi per l'azienda nipponica di quest'anno.

Street Fighter 6 ha iniziato il suo viaggio e lo ha continuato, con una serie di aggiornamenti che hanno portato anche i nuovi costumi del pacchetto Outfit 3. Costumi che, una volta arrivati all'interno del gioco, si sono rivelati essere una doccia fredda per via del loro prezzo e del modo in cui Capcom ha deciso di costruire la monetizzazione interna.

In tutto questo, Capcom porterà il picchiaduro anche in sala giochi, come spesso accade in Giappone per i videogiochi più noti che escono su console e PC.

Come riporta Siliconera, Taito e Capcom hanno annunciato Street Fighter 6: Type Arcade, la versione apposita per sala giochi che verrà lanciata in Giappone dal 14 dicembre 2023.

Al lancio ci saranno 20 personaggi con cui potrai giocare, ovvero due in più rispetto al roster iniziale della versione console. I giocatori che sono abituati a giocare con un controller potranno collegarlo alla postazione, così da avere una certa continuità con l'esperienza di gioco casalinga.

Per il lancio di Street Fighter 6: Type Arcade si terrà un evento al Plaza Capcom di Kichijoji, con i pro player Kazunoko e Dogura che sfideranno i giocatori in alcuni match di esibizione, e ben 50 borse speciali di Street Fighter 6 in palio per i partecipanti più veloci.

C'è quindi chi tenta di tenere in piedi l'antica tradizione delle sale giochi giapponesi, come sta facendo Bandai Namco con i suoi store dedicati.