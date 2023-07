Capcom acquisisce studio che ha lavorato a Street Fighter 6 e FFXVI

Tempo di grandi manovre per Capcom, che con una nota ufficiale comparsa sul suo sito ha annunciato di aver chiuso nelle scorse ore l'acquisizione di Swordcanes Studio Co., Ltd – da oggi sussidiaria posseduta al 100% dal publisher e sviluppatore giapponese.

Come leggiamo nella nota, «Capcom oggi ha annunciato l'acquisizione di tutte le azioni di Swordcanes Studios, il che la rende una sussidiaria posseduta al 100%».

Capcom di recente ha già collaborato con Swordcanes per la realizzazione dell'apprezzato Street Fighter 6, che probabilmente ha portato il publisher a volersi assicurare i servigi del team – che in passato ha collaborato anche ad altre grandi produzioni.

Come spiegato da Capcom:

«La forza di Swordcanes risiede nelle tecnologie di produzione della computer grafica in 3D e nello sviluppo di videogiochi domestici, lo studio ha anche portato avanti dei lavori su titoli Capcom maggiori, in passato. Pertanto, Capcom ha deciso di renderlo una sua sussidiaria al 100%, per incrementare in modo sostenibile le sue capacità di sviluppo e tecnologiche. In futuro, Capcom continuerà a esplorare l'acquisizione delle necessarie capacità tecnologiche, per migliorare la sua organizzazione in termini di sviluppo di videogiochi».

In futuro, insomma, non si escludono ulteriori acquisizioni da parte della compagnia, intenzionata ad accrescere le sue possibilità e che sta vivendo un periodo particolarmente positivo – tra Street Fighter, Resident Evil e Monster Hunter.

Fondata a maggio 2018, Swordcanes è effettivamente specializzata nella produzione di computer grafica in 2D e in 3D.

Nel suo recente passato, come potete vedere sul suo sito ufficiale, il team di Tokyo ha lavorato alle animazioni di Street Fighter 6 per Capcom, alla produzione dei modelli dei personaggi di Final Fantasy XVI per Square Enix, alla produzione di Hi-Fi Rush per ZeniMax Media e alla modellazione dei personaggi di New Pokémon Snap con Bandai Namco.

In precedenza, aveva lavorato con Capcom anche per le animazioni di Monster Hunter Rise: Sunbreak e di Monster Hunter Rise.

L'idillio, ora, è arrivato a definitive nozze.