Street Fighter 6 conquista tutti: Capcom festeggia i record con un regalo gratis

Si può ormai sostenere con assoluta certezza che Street Fighter 6 si è già rivelato un incredibile successo: Capcom ha infatti diffuso i primi risultati di vendita ufficiali, confermando un debutto con il botto per l'ultimo picchiaduro.

Gli sforzi degli sviluppatori per evolvere la saga e catturare allo stesso tempo l'attenzione anche degli utenti meno esperti sono stati ampiamente ripagati sul campo: Street Fighter 6 è infatti già riuscito a vendere addirittura un milione di copie in soli 3 giorni (lo trovate su Amazon).

Un risultato assolutamente da non sottovalutare, dato che non sempre i picchiaduro riescono ad attirare l'interesse del pubblico "mainstream" e che fa volare anche le vendite complessive della serie: Capcom ha infatti annunciato che il franchise Street Fighter ha ufficialmente raggiunto 50 milioni di vendite complessive.

Prima del suo lancio, il publisher si era detto convinto di poter piazzare ben 10 milioni di copie complessive lungo tutto l'arco di vita del sesto capitolo: numeri che non sembrano più così assurdi, se si pensa a quanto rapidamente sia già stato ottenuto un decimo di questo obiettivo.

Per rendere maggiormente l'idea di quanto questi numeri siano impressionanti, VGC ricorda che il suo predecessore, Street Fighter V, ha dovuto impiegare circa 3 mesi per arrivare a 1.4 milioni di copie.

Tutti i giocatori di Street Fighter 6 possono dunque effettuare il login per riscattare un regalo gratis molto speciale: una nuova immagine per il profilo dedicata, per ringraziare il primo milione di giocatori che ha dato fiducia al picchiaduro.

Ricordiamo che un primo record era già stato stracciato dopo meno di 24 ore dal lancio: il nuovo Street Fighter ha infatti superato di quasi il doppio il precedente traguardo di utenti collegati in contemporanea in un picchiaduro, scalzando Mortal Kombat 11 dalla classifica.

Nella nostra recensione vi avevamo raccontato che Street Fighter 6 «è semplicemente il miglior picchiaduro a cui al momento si possa giocare». Un risultato dunque ampiamente meritato, che segna un futuro radioso in vista dei prossimi aggiornamenti.