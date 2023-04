Street Fighter 6, la modalità single player dovrà essere scaricata a parte

I picchiaduro oggi vengono giocati prettamente online, lo sappiamo, ma Street Fighter 6 avrà una modalità single player molto densa… che sarà da scaricare a parte.

Il titolo si prepara al lancio (lo potete preordinare ancora su Amazon) mentre nelle settimane sono stati svelati i nuovi personaggi che entreranno a far parte del roster.

Titolo che si prepara a dare una sferzata al genere dei picchiaduro e che, con la sua modalità world tour, rievocherà anche il passato dei picchiaduro.

Ma in attesa del day one sarà possibile tornare a scoprire la sua natura più competitiva in una prossima open beta, a quanto pare.

Proprio per la doppia natura tipica dei picchiaduro odierni, Capcom ha deciso che la modalità single player di Street Fighter 6 dovrà essere scaricata a parte.

Come riporta The Gamer, qualcuno ha scoperto questo singolare dettaglio all’interno di alcuni store digitali.

Street Fighter 6 sarà un massiccio titolo da 60GB, ma non servirà doverlo scaricare tutto quanto. Questo è quello che emerge dallo store digitale di Xbox, che riporta dei download differenti a seconda se si tratti del single player o multiplayer del gioco.

According to Microsoft store, it seems single player modes in STREET FIGHTER 6 will be downloadable separately from the main game!

It's gonna save a lot of storage! Just a little weird for 'Fighting Ground' to be a separate download, bcz it includes Versus and Training Mode pic.twitter.com/rrggykgj0y

— Fighting-Games Daily (@FGC_Daily) April 17, 2023