Street Fighter 6, per fortuna i fan non creano solo dei mostri con l'editor

Gli editor di personaggi sono una delle cose più divertenti dell'era moderna dei videogiochi, soprattutto quando sono così profondi e ben fatti come quello di Street Fighter 6.

L'ultimo picchiaduro di Capcom, che trovate su Amazon, non solo torna con una modalità single player profonda e nuova di zecca, ma anche con la possibilità di poter creare il proprio lottatore preferito.

Uno strumento con cui i giocatori si erano già sbizzarriti in occasione delle prime beta del titolo creando, ovviamente, dei mostri da incubo anche solo difficili da immaginare.

Personaggi che saranno utilizzabili nella già citata modalità World Tour, che ha rappresentato uno dei motivi che hanno convinto i giocatori ad acquistare il titolo in massa creando un record.

Ma ora che Street Fighter 6 si è insinuato nelle console e nei PC di tantissimi giocatori, che hanno cominciato sempre più a prendere confidenza con il World Tour, il numero di mostri sta calando.

Per fortuna c'è chi vuole affrontare la ricerca della forza a Metro City con dei personaggi tutto sommato normali e, in alcuni casi, decisamente belli.

Alcuni di questi sono apparsi su Reddit, ovviamente, e cominciamo con un classico Geralt di Rivia (c'è sempre un Geralt negli editor) pronto ad insegnare la via del Lupo a tutti i world warriors.

Altrettanto classico è Kratos da God of War, apparso sempre nei thread ufficiali, che porta un po' della sua brutalità sul ring di Capcom.

A sorpresa c'è chi ha pensato che anche Gordon Ramsey potesse essere un valido lottatore di Street Fighter 6. Probabilmente per via del suo carattere in grado di fronteggiare Ken, un altro biondo dal carattere focoso.

Ma c'è anche spazio per la bellezza ovviamente con chi ha voluto inserire Emilia Clarke, interprete di Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade, e Taylor Swift, popstar internazionale che potrebbe rivaleggiare con Manon in quanto a fama, forse.

Per fortuna, a qualche giorno dal lancio, Street Fighter 6 si è riempito almeno di un po' di bellezza e i mostri sono (forse?) un lontano ricordo.

Intanto potete mettervi alla prova anche in VR, se non vi spaventa l'idea di giocare un picchiaduro in modo decisamente diretto.

Street Fighter 6 continuerà a far parlare di sé in un modo o nell'altro, perché è un apice dei picchiaduro e vi abbiamo spiegato perché nella nostra recensione.