Stellar Blade ha già "battuto" Final Fantasy VII Rebirth

Stellar Blade è sta per fare il suo ingresso in scena, essendo previsto il prossimo 26 aprile 2024.

Sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment (lo trovate in preorder su Amazon), il titolo ha da tempo catalizzato le attenzioni dei giocatori.

Tra una polemica e l'altra, l'action game in questione ha anche ricevuto una demo gratuita giocabile, in modo da poterci fare un'idea di ciò che ci aspetta.

A tal proposito, come riportato anche da Push Square, una recente analisi ha rivelato un'interessante statistica su un paio di demo giocabili su PS5.

Secondo Ampere, la demo di Stellar Blade, al suo picco, ha avuto un numero di giocatori attivi giornalieri quasi doppio rispetto al picco della demo di Final Fantasy VII Rebirth.

A quanto pare, il giorno migliore del gioco d'azione coreano ha visto la demo accumulare circa 690mila utenti attivi giornalieri.

La demo dell'atteso sequel di Square Enix, invece, ha raggiunto un picco di circa 380mila utenti.

Si tratta di un'analisi interessante: i due giochi sono entrambi importanti esclusive PS5 di quest'anno e sono simili - anche se ovviamente non uguali - in termini di genere.

Tuttavia, Stellar Blade è una nuova IP con molto da dimostrare, mentre Rebirth fa ovviamente parte di una serie consolidata, e la demo è arrivata con molto clamore e hype dalla sua.

Immaginiamo che molti siano curiosi di vedere se il titolo d'azione di Shift Up varrà la pena di essere acquistato, mentre molti fan di Final Fantasy hanno forse esitato a giocare la demo di Rebirth per conservare l'esperienza per l'uscita del gioco completo.

Come sottolinea Ampere, tuttavia, il picco di giocatori della demo di Rebirth si è tradotto in circa 2,2 milioni di giocatori attivi al giorno al lancio. Stellar Blade potrebbe non essere in grado di eguagliare questa cifra, poiché non ha lo stesso riconoscimento del marchio o lo stesso livello di attesa.

Sarà in ogni caso interessante vedere come si comporterà il gioco quando arriverà alla fine del mese.

Vi ricordiamo in ogni caso che Stellar Blade sarà interamente doppiato in italiano, sia per quanto riguarda le voci che per i sottotitoli.

Nel nostro provato, vi abbiamo spiegato che il gioco «sembra difettare in originalità, preso in mezzo tra una protagonista che richiama Bayonetta, un mondo di gioco che fa il verso a quello di Nier Automata ed un combat system che deve molto ai soulslike, eppure non manca di offrire scontri finemente cesellati, felice punto d'incontro tra la spettacolarità dei character action game e la difficoltà tipica delle opere ispirate a quelle del maestro Miyazaki.»